Miel y cacahuetes "made in Kenia" para mejorar la vida rural

El keniata Athanas Matheka es director y fundador de Greenforest Foods, una empresa que produce miel y frutos secos, mejorando la calidad de vida de las familias en áreas rurales de Kenia.

Athanas ha sido capaz de reducir el conflicto en torno a los recursos gracias su compromiso con la producción local.

¿Cuál es el secreto de la miel keniata para ser tan buena?

La miel de Kenia se produce en áreas muy secas del país en las que no hay actividad agrícola. No hay, por tanto, presencia de pesticidas en la zona y la vegetación de la zona está virgen.

La segunda razón la encontramos en las propias abejas. Las abejas de Kenia y de África no sufren epidemias. Es muy resistente y eso convierte a sus productos en orgánicos por naturaleza

¿Lo descubrió usted? ¿Cómo ha sido sido capaz de crear una empresa en torno a ese valor de la miel y provocar un beneficio en su comunidad?

Muchas gracias! Es una buena pregunta... Yo lo que creo es que para ser un buen emprendedor no basta con ver las oportunidades, sino que también hay que aprovecharlas. Seguramente mucha gente entendió el potencial de esta miel, pero tenían una "aparente ceguera" y nosotros hemos sido capaces de aprovechar ese potencial

¿Cuánta miel vende su empresa?

El año pasado llegamos a una producción de 200 metros cúbicos de miel

¿Dónde?

Pues en Kenia, fundamentalmente... pero también en el resto de esa región africana: Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi y parte de Sudán del Sur.

También producen frutos secos, ¿verdad?

Sí, los vendemos a todas las regiones del entorno, pero también en los supermercados de Francia, especialmente en Carrefour. Esa cadena también tiene centros en Nairobi. También exportamos a Sudáfrica y últimamente los hemos introducido en las líneas aéreas.

Es curioso que eso tampoco haya sido así siempre, antes se importaban esos productos, ¿no?

Sí, los importábamos desde Nairobi o la miel de Australia. Yo me pregunté un día por qué importábamos ese producto cuando nuestros granjeros pueden producirlo

¿Cómo ha cambiado la vida de estos agricultores, gracias a su proyecto?

Esta también es una buena pregunta. La mayoría de los granjeros con los que trabajamos han visto gracias a esto un pequeño incremento en sus ingresos porque las nueces y la miel los producimos en áreas muy secas.

Hasta entonces, estos granjeros dependían de los productos que acumulaban en stock, especialmente en estos tiempos en los que el cambio climático hace más difíciles las cosechas.

Este colectivo necesitaba una alternativa. Y esa alternativa son las nueces. Y la miel que es un producto compatible con el clima, es miel "inteligente" con las condiciones climáticas. Así que son estos dos productos los que refuerzan la posición de estos agricultores y hace que sus cosechas sean más seguras, ecológicas y estables.

Al final, la naturaleza es sabia y sabe auto defenderse sin la necesidad de químicos…

Es verdad. Es totalmente cierto... Para apoyar la naturaleza no necesitamos destruirla. Nosotros nos tenemos que ser ancestros responsables. Estamos condicionando el futuro de generaciones futuras. Pero no estamos actuando con responsabilidad.

Te puedo contar como ejemplo que hace poco estuve en Alemania, en Franckfort, y me contaron allí que las abejas están migrando de esas zonas. Y esto ocurre porque los agricultores allí practican el monocultivo y después de la cosecha no quedan flores... y si no hay flores se destruye el hábitat de las propias abejas.

Buscan flores en las ciudades. Se mueven hacia núcleos urbanos lo que es realmente peligroso para ellas.

Imagino que sabe que aquí en España se están muriendo las abejas, ¿ustedes también sufren este problema?

Sí, es un fenómeno global. En Uganda, por ejemplo, ya están sufriendo los efectos de la desaparición de las abejas. Porque si no hay abejas se reduce la polinización y eso provoca a su vez que no haya flores y que las abejas no tengan alimento.

Lo que nosotros hemos decidido, como empresa responsable. Nos estamos fijando en la población de árboles de Kenia y analizando cuáles eran las especies que poblaban esa zona porque había más árboles cuando era joven, teníamos árboles que tenían flores todo el año, pero muchos han sido destruidos y nos hemos dado cuenta que las abejas ya no pueden obtener alimento a lo largo de todo el año.

Así que esa es mi intención, la mía y la de mi negocio... Estamos intentando restaurar la flora de toda esa zona y ayudar a las abejas a mantenerse.

A pesar de las señales del cambio climático, ¿cómo es posible que todavía haya líderes políticos que nieguen esa realidad de la emergencia climática?

Es una pregunta interesante... Yo creo que los políticos saben cuál es la realidad, pero disimulan. La cuestión está muy clara, pero ellos no terminan de reducir las emisiones de carbono a la atmósfera probablemente para ganar más dinero. Pero a largo plazo, no vamos a poder frenar la situación de nuestro entorno y los políticos no van a poder negar el cambio climático. Sólo lo harán aquellos que sean irresponsables. Ellos piensan que ignorando el asunto, el problema desaparece... pero no es así y necesitamos resolverlo. Necesitamos resolverlo rápido.

Antes hemos repasados los beneficios económicos de tu empresa, todo ese progreso siempre repercute en beneficios sociales. ¿En qué ha mejorado la vida de los productores locales? ¿Qué hace ahora que no podían hacer?

Nuestro negocio es pequeño y nos diferenciamos de las grandes empresas que no trabajan directamente con los agricultores. Antes de que llegáramos esos agricultores no podían dar salida a su producción... no podían venderla porque las grandes cadenas tenían su propia producción. Así que cuando nosotros llegamos resolvimos esa situación en el sector apícola y ahora sí pueden vender su producción.

Te puedo poner el ejemplo del área más famosa de Kenia en la que se producen nueces. Antes había niños trabajando y partiendo nueces con sus manos. Ahora esos mismos niños pueden estudiar y sus padres tienen mejores beneficios porque les pagamos un precio justo por esas nueces.

Y, como te decía, los niños tienen tiempo ahora para estudiar por las tardes cuando antes tenían que invertir ese tiempo en partir nueces.

Además, los agricultores no tenían antes un fácil acceso a las semillas y nosotros hemos organizado una red comunitaria de acceso a esas semillas donde ayudamos a los agricultores a planificar sus cosechas y después a distribuirlas. Y esto lo hemos hecho con el apoyo de organizaciones internacionales que nos han permitido tener acceso a un mejor conocimiento de esas semillas y su producción.

Iré a tu tienda y compraré tu miel. Pero, ¿cómo me la venderías?

Pues te diría que esta miel no tiene pesticidas, que está producida por abejas que no están contaminadas por ningún tipo de antibiótico y procede de las mejores plantas. Además, se produce con plantas de una zona de Kenia de la que salen los mejores corredores keniatas así que si tomas esta miel te puedes convertir en un fantástico corredor.

Te propongo un intercambio, yo te envío miel del Bierzo y tú de Kenia

Lo haré... además te invito a venir a conocer a los corredores keniatas.