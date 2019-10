Utrera Molina reconoce ser el autor del "Esto es una dictadura" en Mingorrubio: "La expresión me salió del alma"

Escucha la entrevista al abogado de la familia Franco en 'Hora 14':

Durante la exhumación de Franco en el Valle de los Caídos, la familia del dictador tuvo que entregar los móviles. Estaba totalmente prohibido grabar imágenes en el interior de la Basílica. Una vez ya en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, el control sobre los aparatos se relajó y la familia grabó en el panteón este vídeo, en el que ve cómo no se deja salir a la familia de ese espacio porque, según explicó este jueves el abogado Utrera Molina, la Polícia quiso registrar al nieto mayor, Francis Franco, porque sospechaba que había introducido un boligrafo cámara para grabar el entierro.

Durante la grabación se escucha que alguien dice: "¡Esto es una dictadura!", una frase que se ha atribuido el abogado de la familia en su entrevista en Hora 14. "¡Ya está bien. Un poquito de dignidad, después de lo que han hecho!", se oye a continuación.

Usted reconoce que fue usted quién gritó esa frase.

Esa frase fue mía, porque fue una situación de una tensión innecesaria a la que afortunadamente puso fin con delicadeza y sentido común el secretario general de presidencia, cuya actuación fue en todo momento muy correcta. Hubo una situación que se provoca porque un policía que se identifica como un comisario le pide a Francisco Franco que le acompañe para un registro. Él se niega en rotundo y dice que a él no le tocan y que él está en el entierro de su abuelo. Le dicen que sospechan que puede haber tomado imágenes del entierro de su abuelo. ¡Como si fuese un delito! El acuerdo del Consejo de Ministros garantizaba la intimidad de la familia no prohibirle a la familia su propia intimidad.

Pero en conversaciones con el Gobierno parece que quedó claro que no se podía grabar nada.

No, eso era en el Valle de los Caídos. En Mingorrubio, como no había nadie más que nosotros y más de 100 policías que tomaron aquellos... Era una ceremonia íntima en la que solo estaban los familiares. No sé si se tomó alguna imagen o no, pero en cualquier caso, era una ceremonia íntima en la que ellos podían tomar imágenes. De hecho, a mí no me volvieron a pedir el móvil. Nos lo devolvieron al salir del Valle de los Caídos y luego a alguno se lo pidieron y a otros no. Fue un trato vejatorio innecesario, una situación de tensión innecesaria. Lo que Francisco dijo es que si le querían detener que le detuviesen, que le dijese los cargos por los que se le iba a detener, que suponía que era porque sospechaba que había grabado, y que se iban a la comisaría. Fue una situación de tensión que el buen hacer del secretario general de presidencia terminó con aquella situación incómoda, porque incluso cerraron las puertas para que no pudiésemos salir.

Ya que reconoce que fue usted quién dijo esa frase de 'esto es una dictadura'... ¿no le parece que esa expresión es un poco chirriante?

No. Yo creo en el Estado de derecho y creo que hay determinadas situaciones que no son admisibles en un Estado de derecho. Vivimos en un Estado de derecho y tengo todo el derecho del mundo a decir que hay situaciones que no están amparadas por la ley. Creo que alguno de los funcionarios se excedió en su celo y afortunadamente la cosa no pasó a mayores. Pero, sinceramente, la impresión que me dio fue esta. No se si contrasta con el hecho de que estuviésemos donde estábamos. Fue una expresión que me salió del alma, en ese momento se estaba conculcando la realidad.

Eso es lo que hemos podido ver en ese vídeo anónimo... ¿en el Valle de los Caídos hubo algún episodio tenso equivalente a este?

No, en el Valle de los Caídos fue el terrible dolor que a los familiares les produjo el ruido de las radiales en medio de una basílica, los golpes de las mazas contra el mármol... aquello fue aparatoso y desagradable. No se produjo ninguna situación de tensión más allá de la que vivieron los familiares. Para ellos fue un día duro y tenso.

¿Y el 'Viva Franco' que se gritó en la explanada cuándo el féretro entraba en el coche? El Gobierno podría abrir un expediente pero parece que no.

Si a alguien eso le salió espontáneamente al que fue, que no recuerdo quien fue... No lo recuerdo, yo estaba de espaldas, fue algo que le salió de dentro a sus familiares y deberíamos entender que puede pasar.

¿El traslado fue tenso?

El traslado fue respetuoso. Francisco Franco estuvo hablando con Félix Bolaños en todo educado y cordial en todo momento.