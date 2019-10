DIRECTO | Teodoro García Egea, sobre la exhumación de Franco: "Hay que trabajar por el empleo y no por otras cosas"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea pasa por los micrófonos de la Cadena SER. Sobre sacar a Franco del Valle de los Caídos ha dicho que le preocupa el futuro de sus hijos, "no lo que dividió a mis abuelos".

"Nosotros planteamos sustituir la Ley de la Memoria Histórica por la ley de concordia", ha dicho Egea que ha defendido el consenso de la Transición como un ejemplo "para sacar pecho".

En Andalucía y por la influencia de Vox en el Gobierno se van a dar contenidos sobre caza en los colegios. Egea cree que es positivo que los niños conozcan el medio ambiente y su entorno, pero que se seguirá dando matemáticas y el resto de materias. "Vox no forma el gobierno de coalición y no puede condicionar más que la representación que los ciudadanos le han dado", ha dicho. Egea prefiere no centrarse en con quién pactar sino en qué pactar. Sobre si pactarían con Vox para gobernar en España, el dirigente del PP ha recordado que aspiran a gobernar en solitario.

"El problema de Pedro Sánchez no es solo con el PP si no que los partidos con los que pactó no se fían de él", ha asegurado.

La entrevista llega un día después de que los restos de Franco fueran sacados del Valle de los Caídos, por lo que García Egea tendrá la ocasión de expresar su opinión al respecto.

El líder de los populares, Pablo Casado, ya lamentó este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya conseguido lo que quería": que la exhumación de Franco coincidiese con la llegada de la campaña electoral.

Pero García Egera también podrá valorar las palabras de otros líderes de la derecha, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, muy crítica con la exhumación, e incluso de sus socios de la ultraderecha en Andalucía, Madrid y a nivel estatal.