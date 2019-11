¿Qué es la 'cocina' del CIS?

Ninguno de los partidos de la oposición pierde la oportunidad de desacreditar la forma de trabajar de José Félix Tezanos al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cada vez que se publica una encuesta sobre intención de voto. La mayoría critica la forma de 'cocinar' los resultados... ¿pero qué tiene que ver la cocina con la demoscopia? Para José Pablo Ferrándix, coautor de La cocina electoral en España y analista de Metroscopia, las dos palabras tienen más en común de lo que parece: "en los dos casos se utilizan una serie de ingredientes para mejorar un producto que, en principio, está crudo".

La cocina de una encuesta es el proceso que se hace después de preguntar a los encuestados y que sirve para corregir las desviaciones. Una forma de hacerlo es utilizando el recuerdo de voto. Según cuenta el periodista de El País Kiko Llaneras "si al preguntarle a los encuestados sobre qué votaron en las anteriores elecciones, un partido sale sobrerrepresentado, los 'cocineros' de la encuesta se encargan de aminorar ese efecto para predecir el voto".

¿Acierta o no el CIS de Tezanos?

Los partidos de la oposición acusan al presidente del CIS de darle demasiada ventaja al PSOE en las encuestas. Según Llaneras, aunque tendemos a acordarnos de la encuesta de intención de voto de las elecciones de abril -que se acercó mucho a los resultados reales-, lo cierto es que en otras encuestas preelectorales, como las andaluzas de 2018 o las locales del 26 de mayo, el CIS, por lo general, "ha tendido a sobreestimar a la izquierda".

¿Por qué importa tanto a los partidos?

El CIS es la encuesta más conocida, pero no deja de ser una estimación. A los partidos políticos les preocupa que pueda influir en los resultados, pero el politólogo Pablo Simón recuerda que tener unas buenas perspectivas en las encuestas no siempre es positivo: "no sabemos si cuando se le da alto a un partido esto puede servir para que haya más gente que se anime a votar por él -el efecto 'carro ganador'- o lo contrario, que los votantes tengan la impresión de que su partido va a ganar y no vayan a votar". En cualquier caso, para Simón, las encuestas son "solo un instrumento más" de los que influyen en la decisión del votante.