Cayetano ahora vota a Vox: Carolina Durante cierra el círculo perfecto

Solo han pasado dos años. Es lo más impactante del meteórico recorrido de Carolina Durante. Y es que la primera canción de esta banda madrileña empezó a pulular por internet a finales de 2017 cuando ni ellos mismos podían imaginar lo que vendría después. 24 meses más tarde, este grupo de cuatro amigos, que entre conciertos y festivales ya se conoce todo España (literal), se ha marcado dos llenazos en la Sala La Riviera de Madrid. "Una fantasía rara", decía Martín Vallhonrat (bajista) mientras miraba con incredulidad a un joven y entregadísimo público en dos noches tan redondas como inconcebibles para la lógica.

Un simpático puñal saludaba a sus seguidores desde una lona gigante que sirve de carta de presentación para Carolina Durante. Así son. Sus certeras letras se clavan como un cuchillo pero consiguen que todos quieran más y más. Cementerio (El último parque) y Buenos consejos, peores personas definieron su característico inicio de concierto donde no necesitaron ni un simple "hola". Toda la gente no paró de berrear sus canciones desde principio a fin. Les siguió la futbolera El himno titular que se mezcló con los gritos de "¡Diego, la Davis!" a sabiendas de lo que mucho que le gusta el deporte al vocalista de la banda -Rafael Nadal segundos antes había ganado la Ensaladera para España-. Diego Ibáñez, al estilo guiri con una camiseta de 'La Puerta del Sol', siguió a lo suyo colando los dos pelotazos de su disco homónimo.

Con El año saltó Martín Barreiro, el hombre del tiempo de TVE al que hace referencia la canción. No es su primera vez con ellos sobre el escenario ya que hace dos veranos salió para cerrar su concierto en Ebrovisión 2018. Esta vez cantó eso de "lo que cambian las cosas en un año". Una frase que refleja el sentir de la banda, pero que incluso se queda corta para poder explicar el imparable momento por el que atraviesan Diego, Martín, Juan (batería) y Mario (guitarra). Continuó el machetazo al mundo de ligoteo en las redes sociales de Nuevas formas de hacer el ridículo y el alarido de Falta sentimiento. Estas fueron la antesala de temas como 300 golpes, La noche de los muertos vivientes y Niña de hielo que marcaron los inicios del grupo.

El cantante saltaba y se retorcía sobre las tablas de la Riviera mientras daban carpetazo a su primer y único trabajo Carolina Durante. Las canciones de Juanita, que durante este verano ha servido de arranque en sus conciertos (y en el disco), marcaba el ecuador de la noche. Además servía para saludar a varios integrantes de Juanita y los feos que se encontraban entre la gente. KLK y El perro de tu señorío fueron el contrapunto para presentar la reciente No tan jóvenes y una "que estará en las próximas semanas" que se llama Si supieras cómo soy. Los madrileños, que beben de grupos como Los Nikis, Parálisis Permanente, Airbag o Los Punsetes, no se cansan de publicar himnos para una generación perdida que parece haber encontrado en este grupo de cuatro chavales a unos de sus principales referentes.

Como un cohete se llegó a un final marcado por Necromántico y En verano, donde ya empezaron los agradecimientos de la banda. "Fue una broma pero es muy real", espetó Martín recordándo cómo empezó Carolina Durante. Cayetano (esta vez sin Ignatius Farray que sí salió el sábado) retumbó tanto por toda España que ahora se puede ver en sus conciertos a algunos a los que se refiere la canción -fachaleco incluido- Este tema, que sí supo ver el crecimiento de Ciudadanos en las elecciones del 28A y que no contempló el trompazo electoral de Albert Rivera, se ha visto obligado a cambiar el mítico "no votan al PP, votan a Ciudadanos" por el "ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos".

Con un setlist diferenciado al de los festivales (y donde no se dejaron ni una de las canciones que les ha acompañado en estos meses), los carolinos cerraron con Perdona (ahora sí que sí) y Joder, no sé. "Hace dos años no nos imaginábamos esto, podríamos decir que era un sueño pero es que ni siquiera, porque nunca lo habíamos pensado", concluyó un tímido Diego Ibáñez justo antes de que sus compañeros revelasen que este lunes era su cumpleaños y toda la sala le cantase el Cumpleaños feliz. De esta manera, Carolina Durante cierra un círculo perfecto que ha ido dibujando con un imparable verano y que solo le falta por colorear con una gira que pasará por toda España y que a finales de 2020 llegará a la cima más alta, el Palacio de los Deportes de Madrid.