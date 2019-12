Los amigos de Vetusta Morla

Vetusta Morla no recuerda cuál es la última vez que no colgó el cartel de no hay entradas en un concierto pero dicen con humildad que no siempre sucede. "El público nos tiene muy mal acostumbrados, llevamos dos años de gira y siguen acudiendo. Es muy emocionante y muy sorprendente también porque tocamos mucho, en sitios muy grandes y hacemos un show que exige participación emocional, y es muy bonito que la gente responda tan bien", cuenta Juanma Latorre, guitarrista de la banda. Esta semana despiden esa gira con tres fechas en el WiZink Center de Madrid. Para los días 27 y 28 de diciembre ya está todo vendido pero todavía hay posibilidad de verles el domingo 29. Todavía.

El cantante del grupo, Pucho, es muy dado a improvisar en los conciertos. Reconoce que vuelve loco a Guille Galván, que le hace los coros, y que "después de los conciertos siempre le cae la peta" pero el público agradece que los directos ofrezcan algo más que el disco y en eso Vetusta Morla es uno especialista. Sus conciertos son auténticos espectáculos. Durante esta gira han querido homenajear a sus compañeros de carretera y escenarios y han sorprendido en cada festival con una versión única de La Vieja Escuela. El recuerdo a Major Tom, los Doors, los Clash y a la Suzanne de Leonard Cohen de ese tema se mezclan con trocitos de canciones de artistas como Rosalía, Cupido, Iván Ferreiro, Kitai, Alice Wonder, Elyella, Ayax y Prok o Alice Wonder, con quieres han compartido cartel: "Hemos hecho muchas veces ya el circuito de festivales y te das cuenta de que compartes escenario con muchas bandas con las que hemos coincidido a lo largo de estos 10 años que llevamos tocando en festivales es un homenaje a los compañeros de viaje, al verano musical. Un homenaje a maestros que se nos han ido y, a la vez, reivindicar el presente, las bandas que estamos ahí para recoger ese legado y continuarlo para generaciones futuras, una mezcla de estos sentimientos. Y también, poner el foco en ciertas bandas que están emergiendo, que necesitan del circuito de salas, no solo el de festis, que está bastante tocado últimamente y no tenemos que perderlo", reivindica Pucho. El resto del grupo confiesa que muchas veces saben quién más ha tocado en el festival gracias a este popurri en el que Zahara, Miss Caffeina y Carolina Durante han sido de los grupos más versionados. "No sé si llegué a cantarlo pero la canción más friki que he preparado es la de 0,60 de Ojete Calor, que es una canción que me hace mucha gracia a mí", recuerda Pucho.

El grupo se esfuerza por involucrar a artistas de distintas disciplinas que no son tan conocidos en diferentes facetas de su proyecto, especialmente, en la música: Tenemos la suerte de tener una posición y que la gente que venga a tocar con nosotros tenga cierta visibilidad, gente que nos gusta mucho y que nos parece que le puede gustar a nuestro público, y darles la oportunidad de que toquen con nosotros", señala Guille Galván, que recuerda que Rufus T. Firefly, Alice Wonder y los mexicanos Zoe les han teloneado en algunas giras.

En este tour, han dejado de lado la furgoneta y han recorrido España en tren. "Hemos dado un paso en nuestra vida de cervicales", dicen entre risas, y añaden que lo del "vagón silencioso es un mito". No tienen muchos momentos para escuchar música juntos pero cuando ocurre, el DJ oficial del grupo es el batería, David García 'El Indio': "Les pongo cosas que voy escuchando que me van gustando, tanto novedades como cosas antiguas de todo tipo, que las vamos cascando". Entre sus últimos descubrimientos están Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Chaqueta de Chándal, de los que es especialmente fan Pucho: "Han hecho un disco que tiene unas letras bastante buenas y creo que va a dar de qué hablar".

En estos años, han hecho buenos amigos en la música y saben escoger bien a sus aliados para cada momento. Para una noche de juega, elegirían a Novedades Carminha o a los Derby Motoreta's, para una larga sobremesa, lo tienen más claro todavía: a Jairo Zabala (Depedro) o al batería de Love of Lesbian, Uri Bonet, porque además de ser un gran conversador, "es un gran cocinero". Y a una isla desierta creen que solo serían capaces de irse con sus compañeros de banda, que ya tienen entrenamiento.

Los conciertos de esta semana llegan en medio de una coyuntura compleja y el grupo siempre que puede comenta todo lo que les preocupa, cambiando sus letras si es preciso. "Hay muchas cosas, obviamente, por las que alzar la voz, por las que protestar, pero al final creo que hay que ir a líneas más generales, más básicas, que parece que en este devenir de locura en el que estamos metidos se nos olvidan. Y a final estamos abogando por ir a lo esencial, como es el amor, el sentimiento opositor al miedo que nos están vendiendo todos los días, y construir desde ahí. No por lo mal que está todo sino apelando a ese sentimiento que se nos olvida en muchas ocasiones que es fundamental para contrarrestar las fueras del mal, como en Star Wars", dice Pucho. Los seguidores del grupo escucharán su mensaje como Luke Skywalker escucha a Obi-Wan Kenobi.