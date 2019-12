"He Jiankui es un criminal con un justo castigo"

La justicia china ha condenado a tres años de cárcel al He Jiankui, el científico que hace un año anunció que había manipulado genéticamente dos embriones para que nacieran bebés inmunes al virus del SIDA. China no había firmado el Convenio Internacional que prohíbe este tipo de prácticas, pero la condena demuestra que tampoco las va a autorizar en su territorio.

Lluís Montoliu es uno de los más prestigiosos genetistas de España y no duda a la hora de valorar la sentencia de la justicia china que ha condenado a tres años de prisión a He Jiankui: "Es un criminal. Hizo un expermiento que nunca debió realizarse yahora tiene su justo castigo".

La tecnología CRISPR

El CRISPR es una técnica de edición de ADN que, hasta ahora, sólo se había utilizado en laboratorio: "Nosotros en laboratorio podemos jugar o trabajar con una incertidumbre, pero no es éticamente aceptable trasladar este riesgo a personas. Estas niñas tienen diversas copias de sus genes en sus células que hace que tengan que estar bajo supervisión médica el resto de su vida". He Jiankui pretendió reproducir una mutación que tienen las personas inmunes al virus del SIDA, pero lo que consiguió fue "mutaciones distintas, impredecibles, él lo supo y continuó con el experimento", explica Montoliu. "Yo te puedo decir que si yo intentara hacer un experimento acabaría en Soto del Real", remata el genetista.

¿Dentro de 50 años el hoy delincuente no será un Premio Nobel? Lluís Montoliu lo tiene claro: "A mí no me interesa un investigador que sabiendo que está a punto de cometer una imprudencia, no recapacita y decide implantar estos embriones a sabiendas de que eran genéticamente anómalos y que iban a generar problemas. No creo que nunca consideremos a esta persona digna de cualquier reconocimiento".