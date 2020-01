El llamado pin parental ha dejado de ser ya una propuesta del Vox y se ha convertido en una propuesta del PP, que parece haberla llevada en su ADN y en sus programas desde el inicio de los tiempos. La formación de ultraderecha utilizó lo que ellos mismos bautizaron como pin parental para condicionar los presupuestos en algunas Comunidades Autónomas, como Murcia o Madrid. Lanzaron la extorsión, el Partido Popular se la compró y ahora se ha convertido en fiel defensor de este veto parental, aunque esto le cueste el malestar de cierto sector de su partido.

No sé cómo Pablo Casado ha podido vivir hasta ahora sin el veto parental, sin llevarlo en su programa electoral. No sé cómo ha podido vivir sin defender las ideas que la ultraderecha va desplegando y que él va recogiendo y haciendo suyas. Vox parece ser el nuevo think tank del PP.

Y esta es la gran diferencia entre la derecha española y la derecha europea. En Europa distancia con la utraderecha, en España asimilización. En Europa crítica a la ultraderecha, en España consenso. En Europa la derecha vota para vigilar a los dirigentes de ultraderecha de Polonia o Hungria, la derecha española vota en Europa en contra.

Esto es lo que hace el PP, olvidando que la pérdida de la moderación le pasó factura electoral, y que recuperar el centro le devolvió algunos votos. Pero Casado ha vuelto al extremo, para él no es difícil, no le cuesta defender lo que dice, porque lo piensa, y sigue mirando a Vox por el rabillo del ojo, y la ultraderecha tan contenta porque sin esfuerzo consigue, con la inestimable ayuda de Casado, poner en el centro del debate, cuestiones sobre las que había un consenso indiscutible.

Esta noche miles de personas, miles de "sardinas" se han concentrado en Bolonia contra la ultraderecha italiana que representa Salvini, aquí seguimos dándole vueltas al veto parental de VOX y ellos tan contentos. Como mediterráneos que somos podríamos adoptar la figura de otro pez. Propongo el movimiento de los boquerones.