Un pasajero del avión de Air Canada: "El avión no cogía altura, hemos pasado a la altura de las Cuatro Torres"

Escucha la entrevista al pasajero en el programa 'Hora 25':

Miguel Fontgivell es un arquitecto de Zaragoza que trabaja para una empresa canadiense. Viajaba en el avión de Air Canada que ha tenido que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Barajas junto con otros dos compañeros de trabajo. En 'Hora 25', Miguel ha explicado cómo ha vivido las horas en las que han estado sobrevolando la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha hasta que el aparato ha tenido el combustible necesario para realizar la maniobra de emergencia.

"Hemos sentido un golpe muy fuerte y a los 10-15 segundos ha empezado a oler a goma quemada. Ya me he imaginado que era un reventón por el olor, pero el avión parecía que ascendía bien (...) a los 20 o 30 segundos de esto, una mujer que iba más atrás ha dicho que había humo en el motor. En ese momento si que ha cundido el pánico, ha habido nervios evidentemente", ha explicado Miguel, que ha asegurado que el peor momento ha sido cuando se han dado cuenta de que el avión no terminaba de coger altura. "Hemos pasado a la altura de las cuatro torres", ha afirmado.

También se ha referido a cómo han sido informado por la tripulación del avión. "En el primer momento no nos han dicho nada, entiendo que estaban a lo que estaban, cuando hemos logrado coger altura el piloto ha abierto y nos ha comentado lo que sabía que más o menos había pasado. Luego éramos informados al momento de las novedades", ha apuntado este pasajero. "Desde arriba podíamos comunicarnos con nuestros familiares con Whatsapp (...) Leías la prensa y como no teníais toda la información... la sensación era rara. No sabíamos si el piloto nos ocultaba información. La gente se ha estresado más al leer las noticias que por lo que vivíamos arriba, que parecía en todo momento bajo control", ha sentenciado.

Qué pasa con los pasajeros

Todos los pasajeros que volaban en el avión de Air Canada ya han sido recolocados y, aquellos que así lo han decidido, volarán mañana a las 12:30 horas de la mañana a Toronto. Junto a sus familiares, han abandonado la terminal del aeropuerto de Barajas en la que han aterrizado.

🔴 Los pasajeros del vuelo de Air Canada ya salen de la T1 y suben a un autobús que les llevará hasta un hotel. Los familiares nos cuentan que están tranquilos pero que han pasado muchos nervios. Mañana volarán a Toronto a las 12:30h https://t.co/mnaWr5PBG8 Informa @albert_poux pic.twitter.com/2QTVU48sAP — Cadena SER (@La_SER) February 3, 2020

La agonía de los familiares

Al aeropuerto de Madrid - Barajas se han desplazado decenas de familiares de los pasajeros que viajaban en el vuelo de Air Canada. Uno de ellos es Iván Montoya y a bordo del avión iban su hermano, su cuñada y un menor. Al ser preguntado por la prensa tras el aterrizaje del Boeing 767 Montoya ha reconocido que lo más positivo es que "la gente no ha perdido la calma y no ha habido pánico", aunque afirmaba que en algún momento se han vivido situaciones "de tensión".

Lo peor en su opinión han sido las horas de espera y de tensión porque "no sabíamos lo que va a pasar". "Es una operación más normal de lo que nos parece pero claro, tanta repercusión mediática en las cadenas, en la televisión, con vosotros aquí, en las redes sociales, pues normal que al final por mucho que te digan que no ocurre nada lo que haces es movilizarte y venirte rápidamente para el aeropuerto a ver qué pasa", ha dicho a la prensa.