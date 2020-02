La tentación del espía

Espiamos siempre, ya desde jóvenes, cuando descubrimos que nuestros padres husmean en nuestros hábitos, por si acaso… y nos ponemos a su vez a espiar su espionaje dejando pistas falsas. Saber que pasa al otro lado de los muros es una tentación viejísima y viciosa así que nos puede escandalizar que las altas instancias del BBVA se espiasen entre sí, pero no extrañar. La pared es la última frontera. Si la atravesamos, lo sabemos casi todo. Y saberlo todo del otro es una tentación. Como coger algo que te gusta mucho y que no tienes mientras nadie te observa. Lo haces no tanto porque seas un vulgar ladrón, como porque no quieres parecer tonto. Poco menos que al no mirar te están obligando.

Si de pronto descubriésemos dónde se esconden todos los pequeños micrófonos del mundo y qué teléfono están pinchados y por quién, nos acercaríamos peligrosamente al fin del mundo. Nadie quiere eso, supongo. Lo que significa que, además de saberlo todo, el otro gran vicio de la humanidad es no enterarse de nada: se vive más feliz