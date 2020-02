Iago Aspas afirma que se llevaría a Williams a la Eurocopa

En el Día Mundial de la Radio el delantero del Celta ha querido pasar por los micrófonos de El Larguero para celebrarlo y hablar del momento que atraviesa el equipo. "Escucho la diario en el coche sobretodo. Tema música pero también he escuchado los míticos domingos con mis padres las deportivas".

A pesar de que el Celta no está mostrando su mejor cara este año, Aspas es uno de los jugadores que le están dando vida al equipo y no se quita de la cabeza la Eurocopa. "Yo voy a seguir trabajando igual, a ver si tengo la suerte de entrar en marzo", y aunque sabe que los candidatos para la convocatoria son muchos, tiene claro que él eligiría a Williams: "Sí lo llevaría porque anda en un buen momento de forma, es un jugador muy rápido". "Creo que es un jugador distinto a lo que hay en los otros delanteros. Yo lo veo más un banda porque para ser delantero le falta un poco de gol a mi entender".

Respecto a la temporada, está siendo un poco inestable para el equipo, aunque Aspas tiene buenas sensaciones: "Creo que hemos mejorado muchísimo este último mes y medio". Tanto a nivel colectivo como personal: "La mía es como la del equipo, no muy bien pero he ido mejorando partido a partido".

La última jornada consiguieron la victoria sobre la bocina ante el Sevilla, lo que ha hecho cambiar la perspectiva en el vestuario respecto al descenso:"Yo creo que nos vamos a salvar, igual que lo pensaba la temporada pasada estando en una situación mucho más crítica". "Ahora, estando fuera del descenso se ve de otra manera aunque sabiendo que tenemos un partido difícil en el Bernabéu".