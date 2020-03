Los médicos cubanos en Italia: "La solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes"

La situación en Italia es dramática. A pesar de los esfuerzos del gobierno transalpino por contener la propagación del Covid-19 las cifras de contagiados y fallecidos no paran de aumentar desde hace semanas y, el ansiado pico, parece no llegar nunca. Por el momento, ha superado a China en número de personas diagnosticadas, con más de 86.000 casos detectados oficialmente, solo por detrás de Estados Unidos. Las cifras de víctimas con coronavirus no son mucho más esperanzadoras. Sobre el papel, los muertos registrados alcanzan los 9.134 (según datos publicados a fecha del 27/03) y continúa marcando nuevos récords como el registrado esta semana: 969 fallecidos en tan solo 24 horas.

La región de Lombardía continúa siendo el epicentro del coronavirus en Europa. Ante el desbordamiento y la falta de recursos del sistema italiano de salud para hacer frente a la situación, el gobierno de Cuba ha enviado a Italia una brigada de más de medio centenar de profesionales sanitarios (36 médicos, 15 enfermeros y un gerente de logística). El doctor Carlos Ricardo Pérez, que está al frente de la brigada, señala que Lombardía es una región muy complicada por la cantidad de casos de transmisión local que existen: “Cuando nosotros llegamos nos encontramos un situación muy difícil en los servicios de salud porque, prácticamente, estaba colapsado todo el hospital y el personal sanitario agotado”.

Los sanitarios cubanos aterrizaron en Italia el pasado lunes y se han instalado, provisionalmente, en Crema, una ciudad de 35.000 habitantes al sur de Milán. Más adelante serán destinados a prestar sus servicios en el nuevo hospital de campaña que se está construyendo en Bérgamo, según confirmaban esta semana fuentes del área de Salud y Bienestar de la región de Lombardía al diario El País. “Estamos prestando nuestros servicios en el servicio de cuidados intensivos, de medicina interna y de neumología. Esto complementa las fuerzas de salud italianas”, señala a la Cadena SER el doctor Pérez.

Si hay alguna sociedad acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles con recursos limitados esa es la cubana. Los médicos de la isla se han ganado su buena fama en el mundo a pulso. “Tenemos una formación humanista, basada en el principio de la solidaridad, del compromiso con la profesión y de la medicina” señala el jefe de la brigada en Italia durante la entrevista. La formación sanitaria ha sido una de las prioridades del sistema de educación cubano durante décadas. Tanto es así que, según datos oficiales de 2019, en la isla hay nueve médicos por cada 1.000 habitantes. No extraño que el Gobierno cubano envié personal sanitario para ayudar en situaciones difíciles en terceros países. De hecho, la Brigada Henry Reeve, a la que pertenecen estos médicos, se creó en 2005. Sin embargo, es la primera vez que Cuba envía a su “ejército de batas blancas” a un país desarrollado como Italia.

No necesariamente es una acción solidaria. A pesar de que en casos de grandes catástrofes humanitarias sí lo es, muchas de las misiones son servicios que un tercer país contrata al gobierno cubano. De hecho es una gran fuente de entrada de divisa. Solo en 2018 ese negocio generó al Gobierno de la isla unos ingresos por 6.400 millones de dólares, cuyos beneficios, el régimen afirma destinar al sostenimiento del sistema de sanidad pública y gratuita en el país caribeño. “Nosotros nos basamos en el principio de que no podemos dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos. Eso es la solidaridad”, señala el doctor Pérez durante la entrevista en ‘A Vivir…’.

En La Habana, de momento, la situación está bajo control, afirman las autoridades. Acumula 80 casos positivos, dos fallecidos, un turista italiano y otro ruso y mantiene a 1.851 personas aisladas preventivamente. El doctor Pérez cree que las labores que están realizando en Italia les hace ganar experiencia: “Estaremos listos para cuando en nuestro país ocurra esto, regresar y poder enfrentar esta misma pandemia”. Sin embargo, en la isla preocupa ya el desabastecimiento y las aglomeraciones. El viceprimer ministro cubano, Alejandro Gil, daba cuenta en una comparecencia televisada de que el gobierno de la isla había ordenado reorientar la producción hacia productos básicos como los medicamentos, los artículos de aseos, las fuentes de energía renovables o el cemento.

La Brigada Henry Reeve

Momento de la llegada de la Brigada Henry Reeve a Italia / Granma

Los médicos destinados a Italia forman par de la Brigada Henry Reeve, un cuerpo creado en el 2005 por Fidel Castro para ofrecer asistencia a Estados Unidos tras el desastre que produjo el paso del huracán Katrina por Nueva Orleans. Aunque los estadounidenses rechazaron la ayuda, el contingente fue enviado a otros lugares para hacer frente a situaciones de emergencia como la epidemia del ébola en Sierra Leona, Guinea Conakry y Libera, el cólera o el terremoto de Haití u otras inundaciones y huracanaes en Centroamérica. La experiencia acumulada de esta brigada les valió en 2017 el premio de Salud Pública en Memoria del Dr. Lee Jong-wook de la Organización Mundial de la Salud.

El “ejército de batas blancas” ya está desplegado en estos momentos en países como Jamaica, Belice, Antigua y Barbuda o Dominica y Santa Lucía. En las últimas semanas, algunas organizaciones de derechos humanos críticas con el régimen cubano han tachado las misiones de propaganda.