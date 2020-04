Cine en casa: lo último de Pixar, 'Monos', 'La inocencia' y el primer festival online

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la precariedad de muchos sectores esenciales, hay un director de cine que lleva más de cuarenta años denunciando el desmantelamiento del Estado de bienestar, Ken Loach. Charlamos con él en el Día del Trabajo. Por supuesto recomendamos maratón de su cine y también los estrenos de la semana, por ejemplo, Onward, la película de Pixar que apenas estuvo unas semanas en los cines. Una historia de amistad masculina, con magos y elfos. Otros estrenos que llegan ya disponibles en plataformas son Rojo, un thriller argentino predictadura que evoca el clima de violencia que acabó con la democracia, Monos, del colombiano Alejandro Landes, y La inocencia, el debut de la directora Lucía Alemany. También arranca el D’A Film Festival de Barcelona con una edición online en la que hay títulos como La reina de los lagartos, estreno inédito de la semana, una rareza que mezcla humor y ciencia ficción, y que protagoniza Bruna Cusí. Hace 20 años se estrenaba Gladiator, película que puso en el mapa a Rusell Crowe y uno de los primeros éxitos cinematográficos del siglo XXI. Y en televisión la vuelta de Ryan Murphy con una reescritura del Hollywood clásico, ese que escondía a los guionistas y a los actores que no fueran blancos, heterosexuales y casi ricos.

Entrevistas y estrenos de cine: de 02:00 a 30:00 minutos



de 02:00 a 30:00 minutos Estrenos de series : de 30:00 a 60:00 minutos

: de 30:00 a 60:00 minutos Sucedió una Noche: de 60:00 a 85:00 minutos

Entrevista a Ken Loach, el director de la clase obrera

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la precariedad de muchos sectores esenciales, entre ellos la medicina, enfermeras, cajeras de supermercado, limpiadoras, camioneros y agricultores. Si hay un director de cine que lleva más de cuarenta años denunciando el desmantelamiento del estado de bienestar y la pérdida de derechos de los trabajadores es Ken Loach. Hablamos con él en El cine en la SER, en estos días previos a la celebración confinada del 1 de Mayo, Día del Trabajo.

Ahora que tanto se habla de las condiciones de los empleados de Amazon, conviene revisar su última película. Una denuncia de la esclavitud de sus trabajadores titulada Sorry We Missed you, que puede verse en la plataforma online Filmin. También otras cintas de su filmografía que demuestran las diferencias de clase en una sociedad cada vez más ajena al bienestar de los más humildes. Con Daniel Blake denunció cómo las instituciones británicas habían abandonado a los ciudadanos tras la crisis de 2008. En sus cincuenta años de carrera, que comenzó con Cathy come home, todas sus películas han servido para poner ante los espectadores los problemas a los que se enfrenta la clase obrera, que volvió a retratar en Lloviendo piedras, La parte de los ángeles, La cuadrilla, Sweet sixteen, Ladybirdladybird.

D’A Film Festival de Barcelona en Filmin

El primer certamen de cine que tiene lugar durante la pandemia y que ha cambiado su fisonomía. Iba a ser presencial, en distintas salas de cine de Barcelona y ahora, desde este 30 de abril, es un festival online, que podrá verse desde todo el mundo a través de la plataforma Filmin. La inauguración corre a cargo de la película Habitación 212, de Christophe Honoré, protagonizada por Chiara Mastroianni. Uno de los grandes nombres del cine francés. También destaca la retrospectiva de la cineasta austriaca, Jessica Hausner, o las películas de Arnaud Desplechain o del cineasta chino Lou Ye. El D'A es un certamen que busca atraer al cine de autor que pasa por los grandes festivales europeos, como Cannes, Venecia o Berlín; pero también impulsar a autores menos conocidos. Para ello tiene la sección ‘Talents', donde se descubren cineastas de todo el mundo. Sección competitiva con un jurado compuesto por José Luis Cienfuegos, Belén Funes y Javier Giner.

La reina de los lagartos (Burnin’ Percebes)

Comedia romántica, humor absurdo, ciencia ficción y folclore se mezclan en el tercer largometraje de los Burnin’ Percebes, el dúo de directores formado por Juan González y Fernando Martínez. Una madre soltera que vive solo un amor de verano con un joven extraño ve cómo todo cambia cuando la nave no recoge este hombre de otro planeta. Esa es la propuesta en poco más de una hora de ‘La reina de los lagartos’, una marcianada divertida y reflexiva rodada en Super8. La cinta se puede ver en Filmin del 1 al 10 de mayo dentro de la edición online del D'A Festival de Barcelona. Está protagonizada por Javier Botet y por Bruna Cusí, Goya a mejor actriz revelación por ‘Verano 1993’. Charlamos con la actriz de su nuevo cometido en el mundo y todos sus proyectos.

Onward (Dan Scanlon)

Dos años y medio después de 'Coco', su última película original más allá de segundas y cuartas partes, Pixar vuelve a la carga con 'Onward', una historia que mezcla entretenimiento, emoción y el mundo de la magia. Dirige Dan Scanlon, que ya se encargó de Monstruos Univesity, a partir de una historia muy personal. En un mundo donde la tecnología invade nuestras acciones, cuenta las aventuras de dos hermanos elfos adolescentes, a los que ponen voz en la versión original Tom Holland y Chris Patt, que usan la magia para intentar resucitar por un día a su padre, que falleció cuando ellos eran pequeños.

Disponible en: Movistar y alquiler en plataformas VOD

Monos (Alejandro Landes)

Los relatos de guerra han servido a la literatura y al cine para crear poliédricos retratos de la naturaleza humana. El hombre, como animal social y político, enfrentado al entorno afronta el debate filosófico entre orden y caos que planteara Golding en El señor de las moscas. Este es uno de los referentes del colombiano Alejandro Landes para su incursión salvaje en la guerrilla. Un grupo de adolescentes, apodados los Monos, reciben un entrenamiento extremo en una remota montaña, un campamento militar a cargo de un sargento - excombatiente de las FARC en la vida real- en el que su única misión es cuidar a una doctora, una mujer americana a la que han tomado como rehén, y a una vaca, animal que pone a prueba su sentido de tribu.

Tras tocar el documental y la ficción biográfica en sus anteriores trabajos, en su tercer largometraje, Landes establece un juego de espejos ente dos conflictos, el interno propio la adolescencia y el externo intrínseco a un conflicto bélico. Lo interesante y radical de su propuesta es la ruptura del espacio, el tiempo y la política. Una historia deslocalizada -en algún lugar de Latinoamérica por el lenguaje-, atemporal y con un vacío ideológico. Estos jóvenes combatientes no portan banderas ni llevan un uniforme.El colombiano exhibe músculo con la cámara para adentrar al espectador en ese viaje visceral a la locura, a la exploración de lo primario. La potencia visual del filme convierte el relato en una experiencia apabullante donde Landes antepone la estética a la narrativa, lo físico a lo psíquico, mezcla géneros y enfrenta a los personajes a temas universales, como el poder, la comunidad y el amor. Todo sin juicios ni maniqueísmo.

Hay belleza en el horror a través de la fuerza de esas imágenes. Además de Golding, hay ecos de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, de películas bélicas, según el director, como Ven y mira, del ruso Elem Kílmov, de Buen trabajo de Claire Denis, e indudablemente de Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. En la bruma también palpita el espíritu de Buñuel y aquello de soñar despierto.

Ganadora del Premio Especial del Jurado en Sundance, la cinta ha tenido un exitoso paso por festivales, como el de San Sebastián. Candidata por Colombia a los Óscar y nominada al Goya, para Landes conecta con la idea de guerra contemporánea, sin épica ni retaguardias. "Las guerras se están peleando hoy en día en la sombra, en la retaguardia, quizás la gente puede olvidarse de ellas pero están ahí. Hay organizaciones que mutan en otras, las ideologías, las líneas de batalla no están claras. Hay una bruma de guerra, y como es tan difícil de entender, la gente prefiere mirar en otra dirección. Nadie está protestando como se merece la Guerra de Siria, Irak o Afganistán, básicamente eso continúa y no tiene un fin claro". Monos es ambigua, hipnótica, incómoda y extenuante, una inmersión furiosa y explosiva en la guerrilla con música de Mica Levi, que pone sintetizadores a este cuento hiperrealista sobre el alma humana.

Disponible en: Filmin, Movistar, Rakuten y Vodafone

La inocencia (Lucía Alemany)

En La inocencia se respira pueblo. Se huelen las calles, se siente a la vecina, se disfruta el verano, se sufre septiembre. La debutante Lucía Alemany realiza una incursión en la adolescencia en el pueblo en el que todo resulta honesto y reconocible. La autora se ha basado en sus propias vivencias y su experiencia en el pueblo.La historia gira en torno a una joven, sus amores de verano, sus fiestas con las amigas, la incomunicación con sus padres y la vuelta a la normalidad tras el fin de la feria. Esa sensación de vacío que deja el fin del verano ante la vuelta del instituto. En este caso, condicionada por un asunto al que le cuesta enfrentarse.

Ese tema es el aborto entre las adolescentes en un entorno tan cerrado, un tema tabú que afronta con luminosidad y delicadeza. A la joven realizadora le interesaba explorar y retratar con realismo esa etapa vital y el proceso de asunción de responsabilidades en ese tránsito de la infancia y a la época adulta.

La actriz Carmen Arrufat, nominada al Goya revelación, da vida a esa joven inquieta que sueña con trabajar en un circo y salir de ese espacio ante un padre autoritario y una madre impasible. Sergi López y Laia Marrull interpretan a los progenitores. Alemany recoge en toda su esencia el espíritu del pueblo. El sentido de comunidad, los chismorreos, la preocupación por las apariencias… El pueblo como espacio de libertad, pero también como cárcel. Y eso también pasaba por retratar a una juventud pegada a las redes sociales mientras en la discoteca suena Chimo Bayo, que lo siguen bailando y mucho.

Disponible en: Filmin, Movistar, Rakuten TV, Vodafone TV, Apple (AppleTV app, AppleTV, store iTunes), Google (Google Play, YouTube TVOD) y Sony (Playstation)

Rojo (Benjamín Naishtat)

Thriller con lectura política del argentino Benjamin Naishtat, que ganó la Concha de Plata a la mejor dirección hace dos años. Ambientado en el año 75, clave en la implantación de la dictadura argentina, el director monta una cinta que funciona a dos niveles, en el plano del thriller sobre desapariciones y asesinatos, y en el plano político mostrando la connivencia de la sociedad civil con el golpe militar. Rojo tiene muchas similitudes con La isla mínima, la cinta de Alberto Rodríguez, no solo por la lectura crítica con el pasado; sino también, por el clima atmosférico y la fotografía. La cinta está protagonizada por Darío Grandinetti.

Disponible en: Movistar +

Animales sin collar (Jota Linares)

Ópera prima de Jota Linares, "un thriller romántico sobre la nueva política", según su director. Protagonizada por Natalia de Molina y Daniel Grao, la trama se centra en un joven político de un partido nuevo que gana las elecciones y está a punto de tomar posesión como presidente de la Junta de Andalucía. La cinta se sitúa en los días previos, en una especie de jornada contrarreloj en la que dos amigos del pasado vienen a visitar a él y a su pareja, con la sombra de un secreto oculto que amenaza con salir.

Disponible en: Netflix

Apuntes para una película de atracos (León Siminiani)

Documental sobre el Robin Hood de Vallecas. El director leyó en 2013 en la prensa una noticia sobre el líder de 'la banda de las alcantarillas' y sintió la necesidad de contactar con él. Quería hacer una película de atracos y había encontrado a un personaje real, El Flako, el ladrón de bancos más buscado durante la crisis económica. En la cárcel, acepta que vaya a visitarle y ahí nace esta cinta tan original.

Disponible en: Netflix

Recomendaciones de cine clásico