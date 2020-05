'1984', contra cualquier tipo de totalitarismo

George Orwell nació en Motihari, India, en 1903. Su nombre real era Eric Blair. Fue novelista, ensayista brillante y maestro de periodistas. Podría decirse que su breve vida resume los sueños y las pesadillas del mundo occidental en el siglo XX.

Escribió sobre la clase obrera inglesa y la explotación en 'El camino a Wigan Pier', recogió su experiencia combatiendo el fascismo en la Guerra Civil española en 'Homenaje a Cataluña' y fabuló las perversiones del socialismo en 'Rebelión en la granja'. Entre su vasta producción ensayística cabe destacar 'El león y el unicornio y otros ensayos'.

A pesar de su temprana muerte, en 1950, se le sigue considerando la conciencia de una generación y una de las voces más lúcidas que se han alzado contra toda clase de totalitarismos.

En '1984' fusiona en un todo la intención política y artística. Ilumina la condición humana con una técnica narrativa contundente que expone y explora las relaciones entre el pensamiento, el lenguaje, la tecnología y el poder en un mundo totalitario.

Según Dorian Lynskey, biógrafo de Orwell, '1984', publicada hace 71 años, en 1949, poco antes de la muerte de su autor, podría haber desaparecido al pasar la fecha en la que ocurría la acción o tras la caída del Muro de Berlín. Sin embargo, sigue de actualidad. No solo ha vendido decenas de millones de copias, sino que se ha introducido en la conciencia de incontables personas que ni siquiera lo han leído.

Su título llegó a caracterizar un año del calendario a la vez que la voz orwelliano ha convertido el nombre del autor en un sinónimo de nuestros peores temores. Algo así solo había ocurrido antes con Dante o Kafka.

Repunte de ventas tras el caso Snowden y la llegada de Trump

Como señala Eduardo Bravo la influencia de '1984' es enorme: más de 30 millones de ejemplares vendidos, uno de sus personajes (El Gran Hermano) da nombre a un programa televisivo que se ha emitido durante lustros en todo el mundo. Las ventas del libro tuvieron un repunte a raíz del caso Snowden en 2013 y de la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos en 2017.

Los micrófonos que te graban para controlarte, el ‘hablaescribe’, los dos minutos de odio, la telepantalla, el control del correo de los ciudadanos, la música enlatada, el Ministerio de la Verdad, la neolengua o la máquina de escribir novelas son aspectos del mundo del escritor británico que en buena medida están ya entre nosotros.

El propio Orwell pensaba lo siguiente: "No creo que el tipo de sociedad que describo en '1984' llegue a darse, pero me temo que algo que recuerde a eso sí podría llegar… Si no se lucha contra el totalitarismo, este podría triunfar en cualquier parte". Orwell hizo "una llamada a la acción justo porque no hay escapatoria".

Como escribe Javier Aranguren, un hombre que tiene como arma su máquina de escribir y que la usa desde la soledad de su cama de enfermo (Orwell era ya un moribundo cuando entregó a la imprenta 1984), aunque sea de un modo casi desesperado, parece seguir apostando por la esperanza, por la posibilidad de que aún podría hacerse algo.

El Big Brother ha sido superado por el Big Data: los logaritmos saben más de nosotros que nosotros mismos

En el libro '1984 and Philosophy', de Di Nucci y Storrie, se dice que los smartphone están sustituyendo a las pantallas por las que se ‘formaba’ a los ciudadanos a la vez que era posible vigilarlos, en la novela. Apple habría pasado a convertirse ella misma en el Gran Hermano por su capacidad de controlar/localizar a buena parte de la población mundial por medio de sus iPhones.

La televisión y el adelanto técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, acabó con la vida privada. El Big Brother ha sido superado por el Big Data: los logaritmos saben más de nosotros que nosotros mismos. Nuestros retuits, likes y plays dibujan al segundo un perfil tan perfecto de nosotros que ningún Gran Hermano con cámaras podría igualar. Frente a eso, el libro de Di Nucci y Storrie invita al ejercicio del pensamiento crítico. El antídoto frente al Gran Hermano sería la filosofía.

El problema del amor y de la sexualidad puede ser un problema para los totalitarismos. En '1984' se exige que el sexo se centre en la obligación de reproducirse y "el instinto sexual será arrancado donde persista. La procreación consistirá en una formalidad anual como la renovación de la cartilla de racionamiento. Suprimiremos el orgasmo".

En España, bajo el franquismo, contra todo pronóstico, la censura no dio importancia al contenido político del libro, sino al sexual, como relata Carlos Prieto. En opinión del censor, la acción gira "alrededor del tema del ‘crimen sexual’ cometido por un hombre y una mujer', lo que implica 'una serie de descripciones exactamente gráficas' que impide su autorización". La paradoja es que la primera edición íntegra de '1984' publicada en España en castellano data de 1984.