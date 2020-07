Estreno de 'Yo me pregunto', nueva canción de La Habitación Roja

2020 es extraño, pero tampoco nos está dejando sin tener las celebraciones más importantes –siempre cumpliendo todas las recomendaciones y medidas sanitarias, claro– como es el 25º aniversario de La Habitación Roja, uno de los grupos más reconocidos del circuito indie nacional. En esta ocasión, la banda con base en Valencia (y corresponsal en Noruega) presenta Yo me pregunto, canción que estrenamos en exclusiva Fuego y Chinchetas y que saldrá en streaming este viernes. Un single mucho más intimista y con presencia de sintetizadores donde la letra se sumerge en una crisis de identidad que surge en ese proceso en el que tienes que aprender a vivir sin que se cumplan las expectativas que nos hemos (im)puesto. "Seguir adelante, contra viento y marea porque no queda otra", explican los integrantes de La Habitación Roja.

"Las horas muertas, la eterna espera, los años que se escapan sin más / Las avalanchas que no te matan, te extraño tanto y no puedo verte ya", canta Jorge Martí en el que es el quinto tema publicado desde que salió su anterior disco Memoria en 2018. En este corte, se acerca a ritmos de Las Canciones (otros de los adelantos) y que dista bastante de sus éxitos como Indestructibles y Ayer, su animado disco Sagrado Corazón (2016)... Nos referimos al ritmo, porque en su lírica sigue intacta la columna vertebral de LHR. Yo me pregunto habla de incertidumbre, incógnitas pero también de doblegar esos problemas. "Cuando las reglas del juego y todo lo que dábamos por sentado y establecido deja de ser como siempre había sido, el camino se llena de incógnitas y nos hacemos un montón de preguntas que muchas veces ni siquiera tienen respuestas", explican.

Por la temática (incertidumbre) de la canción alguién podría pensar que esta canción se escribió en plena pandemia, pero no, Yo me pregunto se grabó en octubre de 2019 en el estudio de Paco Loco en El Puerto de Santa María y posteriormente fue mezclada por Luis Martínez en Littel Canyon, su estudio de Burjassot. Y la foto que lo ilustra es de Pau Roca (guitarrista), de quién ya hemos hablado en más de una ocasión con sus fotos en las portadas de los discos de Mucho y León Impala. El tema cuenta con un simple, pero certero, videoclip filmado una noche de febrero en Molde, en la provincia de Møre og Romsdal (Noruega) –donde vive el propio Jorge Martín y donde trabaja como enfermero como explicó en La ventana en plena cuarentena–. La nieve y la oscuridad del vídeo te adentra aún más en la frialdad de la duda de su letra atípica en estos calurosos días de verano. Algo que nada tiene que ver con el guitarrero El miedo abierto que vio la luz en junio así como con los dos próximos singles que verán la luz después del verano. Un rumbo, el de La Habitación Roja hacia un nuevo disco (sería el 12º), pero quién sabe cuándo. "Tal vez uno doble en 2021", escriben ellos mismo en un comentario en su Instagram. Lo que sí es seguro es que la banda vuelve a los escenarios y lo hace el próximo martes 21 de julio en Madrid en Ifema durante el ciclo Abre Madrid: "Nadie sabe a ciencia cierta lo que pasará mañana y es que le universo siempre está cambiando –citando una de sus últimas canciones La luz (Canción para Whitney Dafoe)–. Allí nos vemos".

Portada de 'Yo me pregunto' / Pau Roca

Aunque mis huesos crujan sin parar

Me pienso levantar de cada golpe mortal

Aunque la nieve oculte la verdad

Y no vaya a ser lo que siempre soñé

Los besos nuevos, los años locos, las tardes que esperabas para mí

Yo me pregunto, ¿quién eres cuando no sabes ya quién eres?

Cuando niegas lo que eras

Aunque se anuncie cerca el final

Y amargo y letal se abalance sobre mí

La insoportable pena es mejor que ser uno más y perderte para siempre

Las horas muertas, la eterna espera, los años que se escapan sin más

Las avalanchas que no te matan, te extraño tanto y no puedo verte ya

Yo me pregunto, ¿quién eres cuando no sabes ya quién eres?

Cuando niegas lo que eras

Yo me pregunto, ¿Quién eres?

Ya no te acuerdas de quién eras

Ahora lo niegas y lo niegas

Y nadie te pregunta por los que nos ha pasado

Y a ti ya ni te gusta lo que siempre te ha gustado

Yo me pregunto, ¿Quién eres? (x3)

Ya no te acuerdas de quién eras

Ahora lo niegas y lo niegas