Isabel Pantoja, entre el fuego y el mar

En la temática acuática marina de la España folclórica y cañí no puede faltar Marinero de Luces, lástima que esta despedida de La Pantoja a Paquirri quedase inundada entre (h)olas y (h)olas. Exacto, escritas con hache.

La reina de la copla, la tonadillera, la viuda de España... Tiene nombres mil, María Isabel Pantoja Martín. Pero entre tanto título nobiliario alguien tenía que decirle que las batas de cola están demodé. Aunque de modestia mejor no hablar ya que reinó en los 80, 90 y 2000 pero no dirá que a sus fans no les brinda ni un concierto por ahí. Anda, Isabel... deja de ser la mala-ya.

Se le enamoró tanto el alma que acabó llevándose un disgusto, y es que el clan Pantoja llena tanto el escenario que aparecen hasta en la sopa. Como disculpas admitimos que tu música es mejor que la de tus herederos pero aún así, y citando uno de tus éxitos, "hoy quiero confesar" que molabas cuando eras más cantora y menos personaje.

Canciones que hablan del mar

La tercera entrega del Chinchetas Tour en el A Vivir del verano nos ha servido para viajar por algunas de las mejores playas de España y, también, para sumergirnos en pueblos submarinos, recordar acontemieintos históricos relacionados con ballenas varadas y, por supuesto, celebrar la vida sobre una toalla, cerca de un chiringuito.

No han faltado las canciones de Depedro, Antònia Font, Manel, Nacho Vegas, Hello Cuca, Chucho, Familia Caamagno, Sandra Bernardo...

Conciertos de la semana

Muchos de los festivales del verano se celebran cerca del mar, pero algunos de ellos son especialmente recomendables. Quien pueda, que no se pierda todo esto:

Festival TerraCeo - Auditorio Mar de Vigo

25/7 - MClan

29/7 y 1/8 - Santi Balmes, Juli Saldarriaga y Dani Ferrer (Love of lesbian)

2/8 - Don Patricio

22/8 - Marlango

28/8 - Miss Caffeina

29/8 - Rodrigo Cuevas

Marenostrum Fuengirola

31/7 - Amaral

6/8 - León Benavente

Jazzaldia (San Sebastián)