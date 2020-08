"Hay que actuar como si ya estuviésemos así": el aviso de una de las científicas que piden auditar a España

Helena Legido-Quigley, experta en salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha defendido este viernes en 'Hoy por Hoy' que España necesita una auditoria "externa y no implicada" de la gestión de la pandemia y atender así a "la recomendación que la OMS ha dado todos los países" para evaluar las decisiones tomadas y poder proponer nuevos escenarios. Estas nuevas recomendaciones permitirán, a su juicio, anticiparse de forma eficaz a situaciones como la actual, trabajando como si estuviésemos ya en una segunda ola independientemente de si estamos en esa fase o no.

Legido-Quigley es una de las firmantes de la carta publicada en la revista 'The Lancet', en la que algunos de los científicos más prestigiosos de España piden una auditoría independiente para examinar cómo se ha gestionado la pandemia en nuestro país. "Es una carta constructiva para hacer una evaluación independiente e imparcial, para ver qué se ha hecho bien y mal y poder dar recomendaciones. No tiene fines partidistas", ha explicado.

La experta cree que hubo poca preparación para la pandemia, "como en otros países" en un primer momento, así como una lenta actuación y coordinación con las autonomías. "Aunque luego el confinamiento y las siguientes decisiones sí fueron efectivas y positivas, los datos hablan por sí solos, tanto en muertes como infectados, y esto requiere una evaluación externa, no por parte de personas implicadas, que tiene que ser tanto nacional como autonómica", añade.

"¿Cómo puede ser que un sistema que se consideraba de los mejores del mundo se encuentre en esta situación?", se pregunta. Legido-Quigley huye del debate sobre si estamos o no en la segunda ola porque, en su opinión, no cambia nada. "No me gusta el debate de segunda ola o no, porque nuestro punto de partida es como si ya estuviésemos. Hay que poner todos los medios, atención primaria, rastreadores que no sean voluntarios... Vamos un poco tarde, pero confío en que las CCAA se pongan las pilas", concluyó.

La carta publicada en 'The Lancet'

Los firmantes de la carta, entre los que también figuran nombres como Margarita del Val, viróloga del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, o Rafael Bengoa, asesor para la reforma sanitaria de Obama, se preguntan "cómo es posible que España esté ahora en esta situación" y piden un examen serio e independiente que responda a esa cuestión. "No se trata de una búsqueda partidista de reproches políticos, sino un análisis necesario para entender lo ocurrido y evitar que vuelva a suceder", señala la publicación.

Concretamente, solicitan "una evaluación independiente e imparcial por parte de un panel de expertos internacionales y nacionales, centrándose en las actividades del gobierno central y de los gobiernos de las 17 comunidades autónomas”.

580 brotes activos en España

En este momento hay 580 brotes activos con un total 6.900 casos en España. La mayoría de ellos, según el director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, son de origen social (fiestas y celebraciones particulares), pero también hay un grupo de brotes asociados a locales de ocio que generan, de media, muchos más casos y son más difíciles de controlar.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en las últimas 24 horas se han registrado 1.683 contagios por COVID-19, un dato que sitúa la cifra total de contagios en 309.855 (lo que, con el acumulado de días anteriores, supone 4.088 casos más que este pasado miércoles). Pero el incremento varía en función de la comunidad.

Cataluña (11.687) y Aragón (7.029) siguen siendo las que más casos han detectado en los últimos 14 días, seguidas de Madrid (5.401), País Vasco (2.371), Andalucía (2.031), Comunidad Valenciana (1.957), Navarra (934), Castilla y León (921), Murcia (742) y Castilla-La Mancha (533). Pero si nos fijamos solo en las últimas 24 horas, las tres que más casos han declarado son Aragón (329), Euskadi (322) y Madrid (310).

Cataluña se controla; Madrid sube

Simón aseguró este jueves que "Cataluña está en fase de control y descenso, mientras que Madrid está en fase de ascenso". Además informó de que los casos de COVID-19 en Aragón empiezabann a estabilizarse y aplaudió las medidas de confinamiento tomadas en Aranda de Duero, Íscar y Pedrajas de San Esteban.

El director del CCAES explicó que, en la última semana, la Comunidad de Madrid ha notificado solo un 15% de casos asintomáticos, una cifra que está muy por debajo de la media nacional. La razón, según apuntó, podría deberse en parte a la alta incidencia que ya sufrió Madrid en las primeras semanas de la pandemia, pero aseguró que "no es un buen indicador" y que tendrá una reunión con los responsables madrileños este viernes.