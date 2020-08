Rafael Yuste: "En unos años podremos descifrar el cerebro humano"

A lo largo de la historia, el hombre ha ido expandiendo sus conocimientos en todo tipo de materias y ha permitido que la humanidad alcanzase hitos como pisar la Luna o desarrollar una tecnología que nos conecta con la otra parte del mundo en apenas un instante. Sin embargo, no acabamos de entender la mente humana: ¿por qué nos comportamos como lo hacemos? ¿cómo pensamos? ¿por qué soñamos?

El proyecto ‘Brain’

El cerebro humano es el gran misterio que queda por descifrar, pero gracias al Proyecto ‘Brain’ (cerebro) estamos un poco más cerca de conseguirlo. Esta tarde en ‘La Ventana’ hemos hablado con una eminencia en el mundo de la neurobiología como Rafael Yuste y nos ha explicado en qué consiste esta investigación que él mismo fue responsable de impulsar.

En 2013, la administración de Barack Obama apoyó este proyecto que “pretende descifrar el cerebro a través del avance de neurotecnologías innovadoras” y que se ha convertido en uno de los mayores del mundo: 500 laboratorios en todo el mundo, miles de investigadores, quince años de proyecto -ya han transcurrido cinco- y seis mil millones de presupuesto.

“Este proyecto da a los científicos las herramientas necesarias para tener una imagen del cerebro y entender mejor cómo conocemos, pensamos o recordamos”, así presentó ‘Brain’ el mismo Obama tras haber sido convencido por personas como Yuste. Además, al científico español le acaban de nombrar asesor del Consejo de Inteligencia Artificial que ha creado el Gobierno.

Tal es la magnitud de ‘Brain’, que otros países no han dudado ha poner en marcha proyectos similares al estadounidense como China, Japón, Israel o Australia.

“Todavía no se sabe como funciona la memoria, por ello entender el cerebro es el gran misterio de la ciencia. La especie humana es una especie mental y todo lo que hacemos tiene que ver con la mente. Si nos quitan la mente no somos nada”, ha dicho Rafael Yuste en ‘La Ventana’ y ha reflexionado sobre lo poco que sabemos sobre la mente humana: “conocemos la galaxia o mandamos hombres a la Luna, pero no entendemos lo que tenemos encima de los hombros”.

A pesar de que Ramón y Cajal denominase al cerebro como una “selva impenetrable”, desde ‘Brain’ han querido meterse de lleno en nuestra mente: “queremos desarrollar métodos para entrar en el cerebro y descifrar lo que tenemos, queremos entendernos por primera vez en la historia y saber quiénes somos los humanos”, ha explicado.

El argumento que dieron los científicos para convencer al expresidente Obama fue explicar que conocer el cerebro tiene tres ventajas claras: por un lado, “desde el punto de vista humanista, permitiría entendernos a nosotros mismos”.

El segundo motivo es clínico, ya que “si no sabemos cómo funciona nuestra mente, no podemos tratar a personas con problemas mentales y no podemos curarles”.

Y el tercer argumento es económico. Para poder mantener a Estados Unidos como el líder del mundo en la neurotecnología, muchas compañías están empezando a invertir en ello.

Además, según ha comentado Yuste “la tecnología va a permitir ayudar a los pacientes que lo necesitan y se puede usar para descifrar el contenido de la mente y la corteza cerebral”. Para que nos hagamos una idea, el cerebro humano tiene tres veces más neuronas que nodos tiene todo el internet de la Tierra.

La importancia del sueño

Rafael Yuste también nos ha explicado cómo la importancia del sueño es uno de los ejemplos que nos muestra que tenemos una gran ignorancia sobre el cerebro humano. “Todavía no podemos decir con certeza para qué sirve el sueño y eso que nos pasamos un tercio de la vida durmiendo, pero creemos que ayuda a limpiar el cerebro de productos tóxicos”.

Por eso, el neurobiólogo ha destacado que uno de los grandes problemas de la sociedad actual es llenar nuestros días con “millones de cosas”, pero el sueño “debería ser sagrado”.