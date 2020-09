Josep Cuní, tras la inhabilitación de Torra: "Es una pena totalmente desmesurada, pero es una pena buscada"

El Tribunal Supremo ha inhabilitado este lunes al president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, rechazando así todos los argumentos de su defensa. Lo que hace el Supremo es confirmar una condena de inhabilitación de un año y medio que le había impuesto el Tribunal Superior de Catalunya por negarse a retirar símbolos a favor de los presos independentistas de edificios públicos durante la campaña electoral del mes de abril. Unos símbolos que Torra terminó retirando en el momento en que la Junta Electoral Central ordenó a los Mossos d’Esquadra que lo hicieran y que horas después sustituyó por otro en el que se podía leer: “Llibertat d’opinió y d’expressió. Article 19 de la declaració universal dels drets humans".

El director de ‘Aquí, amb Josep Cuní’ en SER Catalunya, Josep Cuní, se ha asomado a ‘La Ventana’ para valorar esta decisión y las consecuencias que tendrá en el clima político; y es que colectivos independentistas como la ANC, Òmnium Cultural o los CDR ya han convocado manifestaciones contra esta decisión judicial en las calles de Catalunya.

La presidencia de la Generalitat la asume el actual vicepresident del Govern, Pere Aragonés, que ocupará el cargo de vicepresidente en funciones momentáneas de presidente: “Imagínate cuánta redundancia para decir que ejerce de presidente en funciones. Pero hay que ir buscando adjetivos o apelativos que acaben de hacer entender que realmente es presidente, pero no le corresponde ser presidente, aunque ejerza de presidente”, señala Josep Cuní.

Una pena desmesurada pero buscada

“Es una pena totalmente desmesurada, pero es una pena buscada”, señala Cuní que recuerda Quim Torra se autoinculpó, “con lo cual el Supremo, que no ha hecho otra cosa que revisar la apelación que Torra había hecho, ¿cómo va a revisar a favor de Torra una apelación que le llega con la declaración del propio Torra autoinculpándose?”.

¿Cómo lo ve el independentismo?

Sobre si esta batalla por la no retirada de los símbolos independentistas ha merecido o no la pena al independentismo, Cuní cree que hay dos grupos diferenciados: “El independentista convencido te dirá que sí, porque así se van ganando batallas, porque así se pone de manifiesto que la justicia española ha tomado partido y va contra el nacionalismo y el independentismo catalán” mientras que “la parte de independentistas todavía con capacidad de ruborizarse”, Josep Cuní está convencido de que no cree que haya merecido la pena.

El periodista de SER Catalunya asegura que “la mayoría de los que hoy apelan a salir a manifestarse delante de los ayuntamientos sabían que no merecía la pena”, pero cree que aun así se manifestarán y “cínicamente, hipócritamente, harán como que les duele lo que está pasando. Cuando no solo sabían qué pasaría, sino que algunos de ellos deseaban que pasara”, señala Cuní.

El calendario

Josep Cuní estima que entre finales de enero y principios de febrero los catalanes volverán a las urnas dependiendo de lo que ocurra en los próximos diez días en los que el Roger Torrent, presidente del Parlament, debe realizar las consultas correspondientes con los distintos grupos parlamentarios “y luego decidir si percibe que hay alguien con posibilidad de asumir el cargo porque tendría la mayoría o no lo tendría”. De hecho, el periodista cree que esto también podría convertirse en “una pequeña polémica porque unos dirán que eso hay que comunicarlo con un pleno extraordinario o de investidura -aunque sea frustrado-, otros dicen que la normativa dice que no hace falta… En fin, allí nos perderemos en una batalla legalista y administrativista, pero ya estamos acostumbrados”, lamenta Cuní en conversación con Carles Francino.