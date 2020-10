Madrid entra en confinamiento perimetral: cómo afrontan la hostelería y el sector comercial las restricciones

Escucha el tramo de 'Hora 25' sobre las nuevas restricciones:



Desde las 22:00 horas de este viernes, Madrid y otros nueve núcleos de población de más de 100.000 habitantes han puesto en marcha las nuevas medidas impulsadas por Sanidad para tratar de controlar en avance de la pandemia en la Comunidad de Madrid. En la mañana del viernes, el Gobierno de Ayuso anunció que acataría la orden ministerial que publicó el BOE, pero lo hace a la vez que presenta un recurso ante la Audiencia Nacional, que habla de “invasión de competencias”, y ondea la bandera del “caos económico” que generarán, según los consejeros madrileños de Justicia y Sanidad, la aplicación de estas medidas. "Las medidas van a provocar caos económico y van a generar un gran caos en la población. Van a provocar una pérdida de más de 8.000 millones a la economía madrileña", ha asegurado el consejero de Justicia madrileño, Enrique López.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha rehuido el enfrentamiento con el Gobierno central. "Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín, pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez", ha apuntado Ayuso en sus redes sociales. La Comunidad de Madrid incluso ha solicitado medidas cautelares a los tribunales.

La versión de la Comunidad de Madrid ha encontrado respuesta en el Ejecutivo. Desde Sanidad han querido responder a las acusaciones del Gobierno de Ayuso. "La orden del ministro Illa no invade competencias porque es una actuación coordinada aprobada por la mayoría de las autonomías", deslizan el ministerio de Sanidad. Fuentes de este departamento han negado incluso a la SER que se haya hecho un uso torticero del Consejo Interterritorial. "No es la primera vez que este organismo aprueba una acción sin el consenso del PP", apuntan estas mismas fuentes, que recuerdan que sus comunidades rechazaron en bloque la estrategia para reforzar la atención primaria, un recurso esencial para frenar ahora la pandemia. Ante el recurso judicial de Madrid, Sanidad muestra confianza en que las medidas adoptadas son las correctas. Antes, Pedro Sánchez ya había apuntado que Madrid vive un momento de "gravedad extrema".

Mientras los tribunales dirimen los recursos, Madrid (y las otras 9 grandes ciudades de la comunidad), ya aplica desde las 22:00 horas de este viernes las nuevas restricciones y entrarán en confinamiento perimetral. Desde ahora, y hasta que se levanten las medidas, se prohíbe la salida y entrada a estos municipios salvo por motivos contemplados en las excepciones de la orden, las reuniones sociales podrán ser de máximo 6 personas tanto en espacios públicos como en ámbito privado, se reducen los aforos y se establece las 22:00 como hora de cierre en locales comerciales y las 23:00 horas en hostelería. En principio no habrá multas ni sanciones, porque el TSJM debe avalar estas medidas, pero desde este viernes, las medidas están vigentes.

El tránsito de gente en la estación de Atocha ha sido similar al de un viernes normal, tanto en AVE como en trenes de Cercanías. Algunos viajeros consideran justas las nuevas medidas, otros las ven desproporcionadas, pero lo que reina en general es el desconcierto ante las nuevas medidas. "Todo lo que beneficie a nuestra salud está bien", decía una viajera. "No tengo ni idea de qué cambio hay a partir de esta noche", aseguraba a la SER otro viajero de Atocha.

Más lejos de la estación de Atocha, en la plaza del 2 de mayo de Madrid, ya se dejan sentir estas restricciones incluso una hora antes de su aplicación. A las 21:00 horas, esta plaza, normalmente una de las más concurridas de la capital, ya tiene varias persianas bajadas. "Es muy complicado mantener el negociado en estas circunstancias. A partir de las 22:00 horas es cuando al gente sale a cenar y se toma algo. Este es cuando en que nosotros hacíamos ahora la caja. Por las mañanas no hacemos nada", asegura Alberto, del café Pepe Botella. "Quién pague un alquiler, no puede mantenerse", lamenta.

Olga regenta una tienda de ropa y complemento en el centro de Madrid. "Si teníamos poca gente antes, ya no sé que va a pasar", cuenta en 'Hora 25'. Olga puede seguir abriendo su local a pesar de las restricciones, pero lamenta que la falta de información clara esté afectando a su clientela. "La gente está desinformada y no sabe bien, ante la duda no sale y compra por Internet (...) Tenemos que pelear en Internet", asegura Olga. "Estoy separada, tengo una hija y las dos vivimos de la tienda", apunta.

A las 22:00 horas, los comercios de la capital han comenzado a bajar persianas y los bares y terrazas. En la glorieta de Quevedo ha cerrado uno de los supermercados 24 horas. "Sobre todo hemos tenido mucho pedido a domicilio", aseguraba una de sus trabajadoras. Es la foto de una ciudad, Madrid, que desde este viernes 'estrena' el confinamiento perimetral.

Texto elaborado con información de Isabel Villar, Adriana Delgado y Fernando Rodríguez.