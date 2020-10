Ignatius desvela qué le dijo Pablo Motos en El Hormiguero tras irse a publicidad

El programa del martes de La Vida Moderna se tituló 'El día después'. ¿Pero por qué? Porque Ignatius Farray, el rey del undeground, encaraba el día después tras su visita a El Hormiguero de Pablo Motos, lugar y cuna del mainstream español, donde tuvo la oportunidad de presentar su primer libro 'Vive como un mendigo, baila como un rey".

Dentro del repaso general de lo que fue el programa, tanto en directo como en bambalinas, sus compañeros Quequé y Broncano estuvieron particularmente interesados en la interacción que tuvo Ignatius con Motos durante la pausa publicitario. "Cuando fuisteis a la pausa pensamos en voz alta, ¿qué le estará diciendo ahora mismo Pablo", se preguntó Quequé.

"Estuvimos hablando del sonido, que iba a todo trapo", contestó entre risas el canario. "Te lo juro que me lo dijo tal cual. Dio paso a publicidad, yo me giré hacia él, le pregunté si quedó gracioso y me contestó: ¡Quedó gracioso porque se escucha mucho! ¡Esto lo he pedido yo para estar más cómodo, para entrar en calor!", relataba con sus particulares gritos Ignatius.

"Lo que entra ahí por los bafles, no está escrito", añadió. Ignatius narró cómo Pablo Motos y Jorge Salvador, productor del programa, le hablaban sobre todos los altavoces que utilizan para hacer El Hormiguero. "Parecía que había entrado en una tienda de la Calle Barquillo de imagen de sonido", reconoció el tinerfeño.

"Llevamos quince años y aún seguimos poniendo altavoces. Si por eso nos va tan bien, el secreto es poner el volumen en diez", llegaron a decir Motos y Salvador según contaba Ignatius, que reconoció sentirse muy cómodo durante la entrevista.