"Es una de las derrotas con más responsabilidad de Zidane: hay tres jugadores que no están para ser titulares"

Derrota histórica en el Real Madrid, pues nunca antes con Zidane al mando le habían metido cuatro goles al conjunto blanco. Una lluvia de goles en Mestalla que ha estado protagonizada por la polémica. El VAR tuvo que entrar en todos los goles del equipo valencianista y en el gol en propia meta de Varane, el Real Madrid pedía una una posible falta de Cheryshev sobre Asensio .

En El Sanedrín los focos estuvieron sobre el VAR, la falta sobre Asensio, el autogol de Varane, el penalti de Marcelo y la responsabilidad total de Zidane. El Valencia fue testigo de una de sus mejores noches en Liga gracias al hat-trick de Carlos Soler, el cual anotó los tres tantos desde el punto de penalti.

La responsabilidad de Zidane

"El máximo responsable es Zidane, pero lo del árbitro ha sido lamentable. Y si hay alguien hoy en la RFEF que está orgulloso de lo que ha hecho Gil Manzano es para que se vayan todos y tiren la llave a una alcantarilla", reflejó en su análisis Antonio Romero.

"Zidane es el que entrena con el equipo toda la semana y conoce lo que pasa en el terreno de juego. Lo que está comprobado en este equipo es que cuando no está Casemiro, tiene unos números horrorosos", quiso añadir Romero sobre las razones por las que el Real Madrid ha tenido esta derrota en Mestalla.

"Ha metido tres jugadores que no están para ser titulares a día de hoy en el Real Madrid. Uno lo puede volver intentar, que es Asensio, y los otros dos lo tienen realmente difícil", refiriéndose a Marcelo e Isco, quiso puntualizar el narrador del Real Madrid en la Cadena SER.

"Zidane se ha equivocado una vez más en el planteamiento inicial", comentó Pulido sobre la responsabilidad que recae sobre el técnico francés de cara al 4 - 1 de este domingo.

Antón Meana aseguró que la sensación que el club blanco transmite actualmente es que "no tiene entrenador". "Poner a Marcelo e Isco es una irresponsabilidad porque sabe que no están bien. A Isco no se le puede recuperar y Marcelo no está para jugar en el Real Madrid. Cualquier otro entrenador estaría cuestionado".

Talavera también puso al técnico francés como "el principal culpable". Aun así, recalcó que es importante tener en cuenta que también "los dos centrales están fatal" defendiendo así a Isco y a Marcelo "que son los dos que se señalan siempre".

"Que el Madrid pierda ante un Valencia que es casi de chavales refleja cómo está el Real Madrid. De los 6 partidos que ha ganado al Madrid, con solvencia el único que ha ganado es el del Huesca. El Madrid no tiene gol", comentó Jesús Gallego al respecto del club blanco, y también recordó que "ganó el año pasado LaLiga más especial de la historia del fútbol español. Y la ganó porque volvió de la pandemia mejor físicamente que todos los demás, no por fútbol".

Jordi Martí planteó en el debate si "puede que al Madrid le esté pasando lo mismo que al Barça que no ha sabido regenerarse a tiempo", las razones por las que esta cuestión se puso sobre la mesa es porque "tras la salida de Cristiano, los sustitutos no han funcionado". Señaló la clave para entender el porqué de esta situación: "mala planificación deportiva".

Ante esta posibilidad, Lluis Flaquer refrescó la memoria asegurando que "el Barça necesitaba una regeneración tras lo de Roma, no lo hizo porque ganó LaLiga. Necesitaba una regeneración tras lo de Liverpool, no lo hizo porque ganó LaLiga. Se fue aparcando hasta que llegó el batacazo final". Asimismo, Pulido consideró que el hecho de que "si hay o no una planificación deportiva, que yo creo que la hay, se debe señalar hoy y también cuando se gana con un gol de Rodrygo a pase de Vinicius contra el Inter, no solo hoy".

Marcos López también ha opinado sobre la mala situación del Real Madrid, quien considera que es importante tener claro que dejando a un lado el tema de Zidane, este domingo, el club blanco "defensivamente ha sido un desastre y no ha sido el primer día".

La polémica

"Creo que Gil Manzano era un árbitro fabuloso y creo que ahora es un árbitro completamente desnortado por culpa del VAR", Jesús Gallego opinó sobre la actuación del colegiado en el encuentro de este domingo.

Gallego no fue el único que criticó la actuación arbitral, Mario Torrejón consideró que, tal como él lo ha visto, "el arbitraje ha sido muy deficiente. Para mí no es penalti jamás de Marcelo. Dicho eso, creo que el Madrid habría perdido exactamente igual. Lo que no puedes hacer es poner a Lucas Vázquez por circunstancias y a la vez a Isco por Casemiro... no puedes recuperar a todos a la vez".