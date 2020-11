Adelf Morales es un cocinero muy experimentado. Lleva más de 20 años entre fogones y, además, ha pasado por un montón de restaurantes ilustres: Casa Botín, Jockey, Martín Berasategui, Arzak, Ca l'Isidre... También pasó tres años viajando por Japón. Pero el momento más duro de su carrera lo ha vivido durante esta pandemia, cuando de un día para otro, con las neveras llenas de becada, atún rojo y gamba fresca, tuvo que cerrar su restaurante: el Topik de Barcelona.

"Se me caían las lágrimas", explica. "Si algo me han enseñado es que hay que luchar, peor las deudas están ahí. Hemos tenido que pedir una póliza, huyendo de los ICO, y vamos tanteando. Pero también he tenido que poner dinero de mi bolsillo".

"Lo que más optimismo nos da es ver que los clientes están ahí. Igual que la familia o los amigos. Pero todo es muy incierto. Es como una partida de ajedrez, hay que mover ficha todos los días. Sé lo que voy a hacer hoy, pero lo de mañana no me entra ni en la cabeza. Es como un túnel a oscuras: la luz está muy al fondo".

El cocinero reconoce que la apuesta por el take away marcó un punto de inflexión: "En mayo decidí empezar a hacer comida para llevar porque, aunque no ganara dinero, la mente seguía activa y despejada. No estaba en casa pendiente de las noticias y de los bancos. Eso me ha ayudado bastante", explica.

Morales no disimula su enfado con la clase política. ¡Con todos! "Los políticos nos han traicionado", explica. "Estoy de luto por las muertes que ha habido. Ha fallecido gente cercana. Pero una cosa no quita la otra. La reunión del Majestic estuvo bien, pero ha faltado unión. Ningún político se ha puesto de nuestra parte".

El cocinero, sin embargo, sí elogia la gestión de la Comunidad de Madrid: "La hostelería ha estado abierta. Se han hecho bien las cosas desde el principio. Yo no he parado de expresarme y reivindicar lo que pienso en Twitter e Instagram porque, sí, vale, hay un virus y los restaurantes somos un foco de interacción, pero también lo son los supermercados, los trabajos o los hogares. Nosotros no somos los culpables de la pandemia".