El mercadillo

Claro que los Franco piden dinero por los muebles de Meirás. Todo lo que han devuelto los Franco a España, desde las libertades hasta las tierras, ha sido por un precio. Roban y piden rescate. No sé qué pasa con los herederos de los dictadores de otros países, pero en el nuestro los Franco son una industria multimillonaria que lleva 40 años exhibiéndose. De España ha tenido que irse antes un Borbón que un Franco. Esa familia va a pedir precio por la última mesilla de noche, y con la mesilla de noche que no venda, hará una hoguera y venderá entrada. El franquismo fue muy rentable durante la dictadura y las disposiciones más delicadas de la Transición dictaminaron que lo siguiese siendo durante la democracia. Están entrenados no solo para ganar dinero sino para verlo, que es más difícil; ganar podemos ganarlo todos, para verlo donde los demás no vemos hay que tener pocos escrúpulos y saberse muy impune. Han pedido precio siempre primero porque creen que todo lo tiene, y segundo, y peor, porque siempre se lo han pagado.