The Animals y la banda maldita de la 'British Invasion'

En 1964, los jóvenes de Estados Unidos se volvieron locos con una oleada de bandas británicas, encabezada por los Beatles, que fijaron un nuevo rumbo en la música popular rindiendo tributo a sus héroes, unos músicos negros marginados en su país y adorados en las islas. Una de esas bandas fueron The Animals.

El homónimo debut de The Animals catapultó a la banda de Eric Burdon como una de las grandes sensaciones de 1964, una banda fresca que reinventaba los clásicos de Chuck Berry o Fats Domino y que puso los cimientos que ayudaron a transformas el folk americano en una cosa distinta.

La banda de Newcastle, con una fascinación por el blues, encontró en esa música el camino al éxito. Su primer disco, editado primero en EEUU, aprovechó ese boom y se subió a la ola gracias a temas como Baby Let me take you home o House of the Rising Sun, una canción que marcó su carrera en lo bueno y lo malo.

La historia de The Animals es una historia extraña, un grupo empujado al éxito demasiado pronto que quiso aprovechar el calor americano de los Beatles cuando todavía no estaban listos. Sin embargo, el grupo, sin tener temas propios, apuntó una dirección, un camino que otros tomarían años después mezclando la música folk con la tristeza del blues y la energía del rock. Muchos de los sonidos de los siguientes años estaban ya en este debut, un disco fascinante que hemos querido recordar en el Sofá Sonoro de esta semana junto a Miguel Recio y los reportajes de Lucía Taboada y Sheila Blanco.