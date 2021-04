"Cómo se le escape a Florentino Pérez, se va a convertir en la diana de la hinchada madridista y con razón"

Kylian Mbappé tiene decidido no renovar con el Paris Saint Germain y quiere jugar en el Real Madrid. La noticia que Manu Carreño contó en Deportes Cuatro y luego amplió en la Cadena SER ha sacudido al mundo del fútbol.

Además, el presidente del Real Madrid, intentará este próximo verano fichar también al delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland. El objetivo principal del club blanco es dar un golpe sobre la mesa haciéndose con los dos jugadores de más proyección en el fútbol europeo.

Manu Carreño: "El sueño de Florentino Pérez es fichar a Mbappé y a Haaland y, ¿por qué no este verano? No es un imposible, aunque la prioridad es Mbappé. Ahora la pelota está en el tejado de Al-Khelaifi y del PSG que puede hacer dos cosas: enrocarse y poner un precio desorbitado, lo que haría que el Madrid prefiriese esperar un año y que llegue gratis, pero no creo que llegue a esa situación, o a lo mejor, si Mbappé tiene decidido no renovar, se sientan a negociar y entonces llegaría este verano el fichaje, que es lo que quiere el Real Madrid. Y a eso, le quiere sumar Haaland. Si no es este año, en el Madrid ilusiona mucho una delantera: Mbappé, Benzema y Vinicius para esta temporada. Aunque, repito, no se descarta que pueda llegar también Haaland".

Antonio Romero: "Creo que no conviene tocarle las narices al PSG. Conociendo la relación entre Florentino y el dueño del Paris Saint-Germain, me cuesta mucho pensar que cualquier operación sea a espaldas del club francés. Creo que están condenados a entenderse, tengo clarísimo que si Mbappé sale del PSG solo va a venir al Real Madrid. Ante esa circunstancia, el PSG está condenado a sacar el máximo posible porque si no el año que viene el jugador volaría libre".

Mario Torrejón: "Las relaciones entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, incuestionablemente, son muy buenas. No es el dinero lo que le hace falta al dueño del PSG, pero no creo que sean tan torpes empresarialmente hablandos como para no planteárselo. Aquí se va a ver la personalidad de Mbappé. Él quiere jugar en el Real Madrid, porque tiene algo que atrae a los futbolistas mucho más de lo que paga. Hay que ver la reacción del PSG y la personalidad de Mbappé".

Javier Herráez: "El PSG le ha puesto ya tres ofertas de renovación a Mbappé, la última de 36 millones de euros, lo mismo que gana ahora mismo Neymar. Pero él lo que quiere jugar en el Real Madrid, los grandes jugadores juegan donde quieren, ya lo dijo Ronaldo.

Julio Pulido: "Me tengo que descubrir, lo reconozco públicamente, ante la gestión brillantísima de Florentino Pérez, porque va a ser capaz o parece al menos, de traer a Mbappé y a Haaland en el año más complicado para hacer cualquier operación financiera como es este. Florentino Pérez va a ser capaz de traer el jugador más deseado, pagarle una buena cantidad de dinero al PSG y una muy buena cantidad de dinero a Mbappé. Y si esta operación la culmina con la llegada de Haaland esta temporada o la que viene, hará el equipo más increíble jamás visto en la historia de un club de fútbol. Creo que es una noticia que alegrará a los madridistas y que entristecerá mucho al resto de LaLiga que se va a ver muy mermada respecto al Real Madrid. Y es una muy buena noticia para la renovación de Sergio Ramos, porque entiendo que si hay dinero para pagar 32 millones a Mbappé, habrá dinero para pagarle a Ramos una renovación que creo que se ha ganado en el campo. Es una noche redonda para el madridismo y para el Real Madrid".

La renovación de Ramos

Antonio Romero: "Creo que Zidane va a repetir con el 4-3-3. Viendo el buen rendimiento que le dio Militao, que cumplió bien con Nacho, y teniendo en cuenta también cómo juega el Barcelona... al final Zidane en los partidos más importantes se siente más cómodo con el 4-3-3. ¿El último Clásico de Ramos? Sí lo creo. Todos en el vestuario entienden que las operaciones de Mbappé y Haaland tienen que ver con el futuro y otras historias en la entidad, pero al final Sergio Ramos es la leyenda del Real Madrid, es el capitán y ve que están pasando cosas alrededor cuando a él se las están negando. Creo honestamente que si Sergio Ramos firma la renovación es porque no habrá encontrado algo mejor".

Julio Pulido: "Yo sigo pensando que Ramos va a firmar y me mantengo. Otra de las razones es que por encima de todo es que Ramos quiere jugar en el Real Madrid, porque si Ramos no quisiera jugar en el Real Madrid, en algún equipo jugaría, creo".

Jordi Martí: "Cómo se le escape Ramos a Florentino, se va a convertir en la diana de las críticas de la hinchada madridista y con razón. El símbolo, el estandarte, el escudo... ¿la hinchada asumirá con naturalidad su salida?".

Mario Torrejón: "Yo creo que sí, la asumirá con naturalidad, como lo hizo con muchos jugadores antes de Sergio Ramos. Va a rendir todavía a alto nivel, creo que debería renovar, creo que lo que le han presentado se ajusta a lo que sucede ahora mismo y a su estatus en el Real Madrid. Y si no ha aceptado ya es porque cree que puede encontrar otra cosa fuera, lo ha estado buscando y lo está buscando, pero ninguno le va a ofrecer los 15 millones que pide y ni siquiera 12".

El Clásico

Marcos López: "Sin duda la clave está en el centro del campo. Si Kroos, Modric y Casemiro imponen su ritmo, el Madrid va a tener muchas opciones de ganar el partido. Pero si el Barça le mete el ritmo de partido de la Real Sociedad, vamos a ver cómo reacciona el Madrid ante eso".