Examen a la selección española de fútbol después del partido disputado por los de Luis Enrique ante Suecia en su estreno en la Eurocopa 2020. Antonio Romero, narrador de los encuentros de la Roja en la SER, y Jesús Gallego, director de Hora 24 Deportes, han analizado ese encuentro que acabó sin goles pese al buen fútbol realizado por el equipo español.

Ambos cree que la Selección tuvo una actuación buena aunque consideran que tuvo un "dominio poco provechoso". En cualquier caso, los dos consideran que el plan de Luis Enrique para este partido fue "ambicioso", si bien Gallego considera que España necesita un "plan B" para cuando se le atraviesen los partidos.

Tanto él como Romero consideran que la falta de gol no es un problema de este partido, sino algo que viene arrastrando España en los últimos tiempos. "No creo que en siete partidos esto se vaya a solucionar", subraya el narrador de los partidos de la Roja en Carrusel Deportivo. Por eso, ambos creen que el equipo no se puede permitir tener a Gerard Moreno en el banquillo, como ocurrió en buena parte del encuentro ante Suecia.