Pepe Castro, en 'El Larguero': "La vuelta de Sergio Ramos al Sevilla nunca ha sido una opción"

La selección española de fútbol necesita ganar a Eslovaquia para meterse en octavos de final de la Eurocopa sin depender de nadie. Para apoyar a la Selección y dar el máximo ánimo posible, 'El Larguero' se ha desplazado al completo, con Manu Carreño a la cabeza, para realizar un programa especial desde las 'Setas de Sevilla'. El mirador de la Plaza de la Encarnación fue el lugar idílico para desarrollar esta previa del Eslovaquia-España.

Pepe Castro, presidente del Sevilla, no ha querido perderse esta cita. "Sevilla es la ciudad más futbolera de España y la más de Europa, seguro", comenzó diciendo. "Nuestra afición siempre ha sido la número 12 y ahora resulta que no hay entradas para ver a España en La Cartuja y que puede ir menos gente de la prevista, pues esto se nota en la afición", lamentó.

"Los dos partidos que ha jugado la Selección son mejorables. Jesús Navas podría haber ido... Estoy seguro de que esperaba que le llamasen para la Eurocopa, pensaba que iba a ir. Pero bueno, son decisiones del seleccionador. El futuro empieza este miércoles. Vamos a ganar y cambiar esta línea para que sea ascendente. Los grandes logros de la Selección vienen de grandes fracasos previos. Hay que ser optimistas. Somos el mejor equipo del grupo. No es normal que no ganemos al menos uno, el de este miércoles", subrayó el presidente sobre el conjunto de Luis Enrique.

Sergio Ramos y el Sevilla

Pepe Castro, sobre el regreso de Sergio Ramos al equipo rojiblanco, se mostró muy contundente: "La vuelta de Ramos nunca ha sido una opción. Nunca. De verdad. Todo lo que salía en prensa y que leía me dejaba perplejo. No trabajamos a lo loco, sino con previsión. Y la previsión de los futbolistas están trabajados desde hace meses, dependiendo del mercado, las posiciones y las posibilidades. Y ahí nunca ha estado Sergio Ramos", detalló

El presidente también quiso dedicar unas palabras a 'Monchi', el director deportivo del Sevilla: "Es un elemento extraordinario en la organización. Un tío tan claro, conciso y trabajador, que cuando te da la mano dices esto es Gloria. Eso se nota y se capta. No me ocultó la oferta mareante del Tottenham, pero me dijo que estaba a gusto y que seguía en el Sevilla. 'A mí no se me olvidan las cosas', fue lo único que me dijo. Por eso, faltando un año de contrato, le hemos hecho dos más", sentenció.

Las cuentas de la Selección

La ciudad hispalense será testigo en primera persona del último partido de la fase de grupos del torneo continental. Tras los empates de la Selección ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1), el combinado que dirige Luis Enrique llega a este encuentro todavía dependiendo de sí mismo, pero con la presión añadida de que sólo le vale un triunfo ante un rival al que le valdrá seguramente un punto.

La 'Roja' busca su mejor versión en el primer momento de la verdad en el torneo, que llega antes de lo previsto y que ha dado al choque el tinte ya de octavo de final anticipado. Si gana, no dependería de nadie e incluso podría ser primera si Suecia no puede con Polonia, mientras que si empata, necesitará que los polacos no ganen para no quedar eliminada y pasaría como tercera, ya que tiene mejor 'average' que Ucrania y Finlandia.