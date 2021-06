El error de Lenglet que no le gustará a Laporta: se queda parado en el gol de Seferovic

Didier Deschamps decidió introducir un cambio significativo en el once titular de Francia para enfrentarse a Suiza. Con la baja obligada de Lucas Hernández por lesión, el técnico galo modificó su esquema y pasó a jugar con tres centrales y dos carrileros: Pavard por la derecha y Rabiot por la izquierda. El trío de centrales estuvo formado por Varane, Kimpembe y un debutante Lenglet en esta Eurocopa. Con el devenir del partido, Deschamps modificó su equipo y pasó a jugar con cuatro atrás poniendo al defensor del PSG como lateral zurdo.

El cambio lo hizo después del gol de Seferovic al cuarto de hora de encuentro. Zuber mandó un excelente balón desde el perfil izquierdo y el ariete, con un potente remate, lo mandó al fondo de las mallas. En el lance de la jugada, el delantero del Benfica saltó mucho más que Lenglet y el central del Barça quedó retratado en la imagen viendo como se queda parado en plena acción de la jugada. La confianza que Deschamps le había dado no se vio correspondida con una actuación más que discreta por parte del defensor.

Clément Lenglet es uno de los futbolistas que está en la rampa de salida en 'Can Barça', ubicado dentro de los jugadores que ha colocado Laporta como transferibles. Él ha afirmado públicamente que su intención es seguir con el Barça, pero no sería descabellado pensar en un futuro de la plantilla blaugrana sin el central francés. Lenglet, que no ha hecho una de sus mejores temporadas como futbolista, ha visto como en la Eurocopa tampoco ha podido sumar confianza. Los galones que le exigen tanto Ronald Koeman como Didier Deschamps no los ha correspondido cuando ambos técnicos deciden alinearlo en el once titular.