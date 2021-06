El fósil 'Eureka' que podría explicar el origen de los neandertales

Ahora somos los únicos ‘homos’ que hay en el planeta, pero hace 140.000 años, había hasta siete especies en el planeta con las que tuvimos sexo e hijos, tal y como explica Nuño Domínguez, periodista de ‘Materia’ y colaborador de Hoy por Hoy. Todos teníamos el mismo planteamiento, es decir, bípedos, cazadores-recolectores, convivientes en grupo, pero sí había diferencias físicas, sobre todo en rasgos faciales, en volumen craneal o en el cuerpo.

María Martinón, paleoantropóloga, quien ha estado en el equipo de descubrimiento del homínido en Israel. “No sabemos si es una especie nueva o no, pero tiene un aspecto que no hemos encontrado todavía en ningún otro fósil”, señala María, quien apunta que “se podría decir” que es un antecesor de los neandertales, pero con características más primitivas con un cráneo grande y aplanado, con una mandíbula retraída. “La combinación singular, que aparece en un lugar tan importante y estratégico nos hace suponer que estamos en la población que dio lugar a los neandertales”, explica la paleoantropóloga.

El fósil 'eureka' que podría confirmar la hipótesis que manejaban los investigadores

El fósil se ha llamado eureka porque llevaban años trabajando en descubrir el escenario evolutivo y no sólo en clasificar los fósiles, sino también como se relacionaba con nuestra especie. Desde Atapuerca, indica María que “llevaban mucho tiempo poniendo que el origen de los neandertales no estaba en Europa, sino fuera, y en particular en el Oriente Próximo”.

Está "clarísimo" que nos cruzamos con ellos porque se ve tanto en la genética de los fósiles como en la nuestra. Gracias a que sapiens y neandertales cuidaron de sus hijos, "en el ADN de las poblaciones actuales todavía queda un porcentaje de memoria neandertal".

‘Homo Longi’, el último fósil descubierto en China

En China están tratando de dar nombre a una nueva serie de fósiles que han aparecido allí / Getty Images

En China están tratando de dar nombre a una nueva serie de fósiles que han aparecido allí y que por ahora se conoce como ‘Homo Longi’. Es un cráneo que se ha encontrado que los investigadores sugieren que al ser tan distinto de los que ya se conocen, “consideran que merece un nombre nuevo”. Tal y como indica María, sería “una rama muy cercana a nosotros”. “Es una especie con un cerebro muy grande, pero con una forma más aplanada y una cara menos robusta y más grácil”

¿Por qué solo quedamos nosotros de las siete especies que llegaron a convivir?

Para María, la respuesta a esta pregunta está en que nuestra especie tiene una capacidad de adaptación "que arrasa con cualquier nicho ecológico" y afirma que "para que haya varias especies y no compitan, cada una tendría que dedicarse a una actividad diferente".

Por último, la investigadora explica los genes de inmunidad que han llegado a nosotros con el paso del tiempo de distintas especies e indica cómo, por ejemplo, con la mezcla de neandertales ganamos inmunidad o gracias a otras especies conseguimos adaptarnos a vivir a gran altura. "Ahora ponemos barreras entre grupos humanos y el mestizaje con otras poblaciones cuyas barreras biológicas eran mucho mayores", zanja.