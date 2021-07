La polémica del día

Cuando el Ministerio de Sanidad recomienda no fumar o fumar menos nadie cree que esté atentando contra las tabaqueras o los cultivadores de tabaco. Cuando Canarias y Baleares promocionan su turismo nadie interpreta que quieran hundir el peninsular. Cuando las autoridades nos recomiendan usar el transporte público o la bici, nadie considera que quieran acabar con la industria automovilística ni con los talleres de coches. Así podríamos seguir hasta el infinito. Pero ha sido abrir la boca Alberto Garzón en un vídeo para hacer una reflexión sobre el consumo de carne y sobre el impacto que su producción intensiva tiene sobre el medio ambiente para que le acusen de todo: de hundir a los ganaderos, de querer intervenir en la vida privada de los ciudadanos de hablar de lo que no debe… Y los ataques han llegado desde todos los flancos. Solo falta que alguien proclame: “¡Comunismo o chuletón!” o “¿Quién te ha dicho a ti los cachopos que me puedo o no puedo tomar?”.

Dicho lo cual, creo que los gobernantes no están para abrir debates desde un vídeo como si fueran youtubers, sino para identificar problemas, documentarlos y darles solución. Si en España alguien produce carne atentando contra el medio ambiente, si comemos más de la conveniente contra la salud, actúe Garzón en consecuencia. Le pondrán a parir – pasó con el tabaco o con los preservativos – pero el tiempo le dará o quitará razones. Lo que no se entiende es que el ruido recurrente de los ofendidos nos impida reflexionar sobre si lo de la carne tiene chicha, lo diga Garzón o su porquero.