¿Y España 2050?

Desde ayer en este país el debate gira en torno a un chuletón. Nunca imaginé que el último día de esta temporada, con la que nos ha caído, con todo lo que hemos contado, el debate estaría en un chuletón, que al presidente del Gobierno le gusta al punto. Pero lo peor es que el debate no está en si debemos comerlo con más o menos frecuencia, el efecto que pueda tener el consumo de carne en nuestro organismo o en el medio ambiente, debate que lleva tiempo dándose entre científicos y nutricionistas. En nuestro país el debate de la carne se ha convertido también en debate político.

Y en esta ocasión no ha sido necesario ni siquiera que haya entrado la oposición, la polémica está dentro del propio gobierno socialista. No hace ni un par de meses que el presidente del Gobierno presentó, con toda solemnidad, un plan para la España del futuro, con el objetivo puesto en 2050, y en ese extenso plan, elaborado en coordinación con un nutrido grupo de expertos, se hablaba de reducir el consumo de carne. Vale, es una mención breve en medio de toda la letra que ocupan 675 páginas, pero se señala como uno de los objetivos del Gobierno, como gravar con tasas los vuelos cortos o el uso del coche.

Así que, ayer, cuando el ministro Alberto Garzón propone reducir el consumo de carne no hace más que replicar una intención del Gobierno. Puede que no se coordinara con el resto del ejecutivo el lanzamiento del mensaje, pero no dijo nada que no esté en los planes del ejecutivo.

Pero inmediatamente fue desautorizado por el propio presidente Sánchez con esa frase que ya queda para la fonoteca, de que un chuletón al punto es imbatible. Así que o el contenido de ese famoso plan España 2050 sirvió solo para la foto o Sánchez le está mostrando a Garzón la puerta de salida del Gobierno.