Javier Vilalta, el hombre condenado a pagar a su exmujer por ocultar su bisexualidad: "Pretendían anularme"

Hace algo menos de un año Javier Vilalta fue condenado por ocultar durante tres años su bisexualidad a su exmujer. El juzgado le ordenó pagar 1.000 euros a su excónyuge por cada año de matrimonio, un total de 3.000 euros. Ahora la Audiencia Provincial de Valencia revoca la sentencia y no cabe ni la nulidad ni la indemnización. Él mismo ha mostrado su satisfacción en un tuit: "Me siento con paz, justicia y felicidad" y nos recibe por teléfono en Hora 25 con Aimar Bretos.

"Doy la enhorabuena a la sociedad en general, al principio lo viví muy mal, tambalea lo que es una realidad en el pasado: la familia y todo. Después hubo un giro con el juicio, no podía estar quieto y había habido unos 25 casos en España. Muchos pagaban por vergüenza y dije 'esto no puede ser', esto me conectó con el activismo y con la obligación de denunciar", explica Vilalta.

Lo cierto es que algunos párrafos de la sentencia son realmente abrumadores. Por ejemplo, la jueza le reprochaba no haber aportado pruebas de que mantenía relaciones con otras mujeres y señala, literalmente, "podría haber acreditado fácilmente tales contactos trayendo fácilmente como testigos a sus 'parteners" en referencia a las supuestas amantes de Vilalta. "La parte demandante tenía como único objetivo demostrar que yo era homosexual y anular el libre desarrollo de la persona a lo largo de la vida, la sentencia era demoledora, esta sentencia se salta a la torera la Ley del Divorcio, aquí hay unos principios constitucionales conculcados y además estamos en un entorno civil, no religioso (...) Mi madre me decía paga los 3.000 y olvídate", señala Javier Vilalta.

"Lo que se ha hecho es presionar desde los poder políticos para que nadie sea juzgado por su orientación o identidad sexual (...) Sin el apoyo mediático esto no habría sido posible así que muy contento con la revocación de la sentencia", nos dice contento desde su residencia en Valencia.