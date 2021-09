El humorista Raúl Pérez lo vuelve a hacer e imita a dos de las voces más reconocidas de la SER

El humorista Raúl Pérez ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER para ponerse en la piel de Aimar Bretos y José Antonio Marcos. El también doblador es conocido por sus célebres imitaciones a todos los personajes que marcan la actualidad, desde Pedro Sánchez, Fernando Simón y José Luis Martinez Almeida, hasta Donald Trump, Miguel Bosé o Ibai Llanos.

Esta vez lo ha vuelto a clavar. "Buenas tardes cuando son exactamente las cinco y veintiséis, vamos a concetar con la redacción de Cadena SER, donde nuestro compañero Aimar Bretos está preparando su editorial de Hora 25", comienza su imitación Pérez, metiéndose en el papel del presentador de Hora 14, José Antonio Marcos, en una perfecta locución que los hace irreconocibles.

Así, Pérez da paso a su imitación de Aimar Bretos con un divertido mensaje inspirado en la editorial que emitió hace una semana sobre la agresión sexual que denunció falsamente el joven de Malasaña. "Puede que no lo hayan sentido nunca y ojalá que no, la sensación de meter una moneda en la máquina de vending para comprar una chocolatina, un sándwich o un simple café y que la máquina se lo trague. Puede que no lo hayan sentido y ojalá que no, la sensación de impotencia proque además el producto se ha quedado colgado sin caer...", imitaba así al director de Hora 25.

#TodoPorLaRadio 😂 | 📹 A @raulperez_76 le ha poseído el espíritu de @AimarBretos y de @hora25



👛 ¿Alguna vez has sentido frustración al ver cómo una máquina de \'vending\' se traga tu moneda?



🔊 Escucha en #LaVentana a Raúl Pérez #SERPodcast https://t.co/g7rr4jVAt3 pic.twitter.com/7V0yH1FSAf — La Ventana (@laventana) September 16, 2021

Y continuaba Pérez parafraseando el célebre editorial de Bretos de la explicación que dio en su día sobre el funcionamiento del mercado de la luz y las eléctricas con una divertida imitación. "Puede que no lo hayan sentido nunca y ojalá que no, la sensación de darlo por imposible y ver cómo pierdes esa moneda que permanece en un limbo del vending del cual es rescatado curiosamente por las empresas eléctricas que ampárandose en una ley no escrita deciden apropiarse de ese beneficio extra. Eso supone miles y miles de euros que pagamos todos los españloles y que sumándolo al precio del magavatio más caro del momento y a la pasividad del Gobierno nos está dejando sin café y a dos velas", recitaba.

"En un rato les explico cómo poner la funda nórdica en un minuto y sin sufrir ninguna contractura", añadía el imitador con ironía. Acto seguido, Pérez volvía a transformarse en José Antonio Marcos: "Gracias, la verdad es que siempre certero y esclarecededor como siempre. Yo soy muy fan de Aimar y si me permitís, Francino, yo sé imitar a Elvis Presley y quiero dedicarle esta canción a Aimar".

"Cualquier tema, nadie te lo explicará mejor que Aimar Bretos"

Para finalizar, Pérez se metía en el personaje del cantante Elvis Presley para dedicarle una letra a Aimar Bretos de lo más agradecida y con ese toque de humor que caracteriza al colaborador de la SER. "Cualquier tema, nadie te lo explicará mejor que Aimar Bretos. Arroja luz pero no te clava, escucharle siempre te desgrava...", decía la canción.

El humorista ponía en valor la destreza del periodista de Hora 25 para explicar de manera clara los entresijos de la actualidad. Se refería a temas como la situación del alquiler, el bloqueo del poder judicial o la negociacion de Mbappe con el Barça, entre otros. "Es el nuevo rey Gabilondo, es Aimar Bretos", concluía Raúl Pérez.

El propio Aimar Bretos no ha podido resistir la risa y lo ha compartido en sus redes sociales. "Me he partido con esto", ha escrito antes de darle las gracias a su compañero Raúl Pérez: "Gracias, eres el mejor", le ha dicho.