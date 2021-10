Las cifras desmontan la hipérbole de Casado sobre el negro futuro de la economía española

Pablo Casado ha asegurado que vamos a encontrar "por tercera vez a este país en default (quiebra)". Según el líder del PP, "España está quebrada y el BCE nos ha tenido que inyectar dinero". ¿Está España en quiebra? ¿Estamos abocado al rescate como dice Casado? La opinión de Casado sólo la apoya Casado. Si medimos por prima de riesgo, a fecha de hoy estamos en 64 puntos. En 2012, bajo el Gobierno de Rajoy, llegamos a estar a 400 puntos, seis veces más. Así que los mercados no ven ese "rescate" y no lo cotizan así. En los últimos 12 meses la prima de riesgo ha descendido 8 puntos. Así que no.

Si lo miramos por número de parados, tampoco. La última cifra de parados es de 3.257.802. Es exactamente la mitad de la que llegamos a tener bajo un gobierno del PP, cuando se tocó el máximo de 6.157.000 en enero de 2013 y un 56% de paro juvenil. Así que ni los mercados lo apuntan ni el mercado laboral tampoco.

Dónde más puede encontrar el PP la intervención es en el nivel de deuda pública. Y ahí, es verdad, España está en un máximo histórico. Debemos 1,43 billones de euros, un 122% del PIB, según los datos del Banco de España, aunque aquí el PP obvia tres cuestiones imprescindibles para entender esa cifra:

Uno, el COVID, que ha disparado la deuda no sólo de España sino de todos los países del planeta.

Dos, el COVID, que ha llevado a las autoridades europeas a permitir esos niveles. De hecho, las reglas fiscales que imponían límites a esa deuda están suspendidas.

Y tres, el COVID, la tendencia tras el COVID. Ese nivel ha bajado desde un 125 al 122% del PIB en el último mes y la proyección es a que lo siga haciendo.

Así que ni prima de riesgo, ni paro, ni deuda. Nadie, quizá salvo el PP, parece ver ese rescate económico inminente.

La hipérbole de Casado no es la primera. De hecho, el propio Casado ha exagerado el drama del paro y su partido, el PP, ha llegado a hablar de seis millones de parados cuando había algo más de tres en España. Pablo Casado ha jugado a la comba con el número de parados. Ha dicho 5, 4, la última vez cuando el paro estaba en 3,3 millones él sumaba 700.000 parados más. Y otros 400.000 mil más al número de trabajadores que ha llegado a haber en ERTE.

Ese "medio millón" de exageración es poco comparado con el que se ha desplegado en el Congreso. Teodoro García Egea, en la Cámara, hablaba no de 4 ni de 5 sino de 6 millones de parados. El 14 de abril decía que Yolanda Díaz salía del Ministerio de Trabajo, tampoco eso era cierto, sigue allí, con eso: 6 millones.

Ese día, el dato de paro era exactamente 3.940.640 (un error de nada menos que del 34%). Hoy es de 3.250.000. Seis es justo el doble de la realidad.