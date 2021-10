Black Sabbath, el comienzo de la pesadilla

En 1970 se acabó el sueño hippie, se separaron los Beatles, los Who presentaron Tommy. Murieron Janis Joplin y Jimi Hendrix, Diana Ross se independizó de las Supremes. Van Morrison grabó Moondance, Neil Young After the Gold Rush, Led Zeppelin su tercer álbum. En esas llegaron también los dos primeros discos de Black Sabbath.

Black Sabbath irrumpió en la música a lo grande, con dos discos en seis meses. Con polémica, ruido y un sonido nuevo que marcó a los chavales que estaban todavía en el instituto y que vieron un camino para sus vidas. Uno de esos chavales era Henry Rollins, a la postre cantante de Black Flag que dejó una frase legendaria. “En la vida solo puedes creer en ti mismo y en los seis primeros discos de Black Sabbath”.

El primer álbum de la banda fue grabado en jornadas diurnas y con un presupuesto de menos de mil libras. Poco después la banda volvía al estudio con un sonido más pulido y una colección de canciones potentes que criticaban la guerra, ensalzaban las drogas, exploraban la inestabilidad mental o dibujaban distopias.

Portada del segundo disco de Black Sabbath / Cadena SER

La banda británica se convirtió de la noche a la mañana en una nueva esperanza para los jóvenes de aquella época y en un faro para las futuras bandas. Consiguió hacerse hueco en el mercado estadounidense sin apenas sonar en la radio y el grupo se convirtió en un secreto que iba circulando en los patios de los institutos.

La influencia de los ingleses traspasaría fronteras y los consagró como una de las formaciones más interesantes de los setenta. Por todo ello hemos querido dedicarles el programa de esta semana en compañía de Manuel Recio y Lucía Taboada.

ESCUCHA EL PROGRAMA EN SPOTIFY | APPLE | IVOOX



