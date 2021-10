Domi Vélez, el mejor panadero del mundo: "No sé cómo vamos a aguantar, pago casi un 50% más de luz"

El lebrijano Domi Vélez ha sido elegido mejor Panadero del mundo en un acto celebrado en la ciudad alemana de Munich, durante el certamen World Baker 2021, que organiza la Unión Internacional de Panadería y Pastelería (UIB). Domi ha charlado con Àngels Barceló en Hoy por Hoy este miércoles para contarle que es panadero desde hace 26 años: "Soy quinta generación de panaderos, al final te pica el gusanillo y yo era un mal estudiante, así que mi padre me dijo que tenía que trabajar en el obrador".

"La panadería española está viviendo uno de los mejores momentos de su historia"

El mejor panadero del mundo explica que la tecnología logra que el producto de los obradores sea ahora "más saludable, más rico y sabroso": "La panadería española está viviendo uno de los mejores momentos de su historia".

Algo tan tradicional como es hacer pan no deja atrás la innovación: "Trabajamos con científicos de la mano. El pan se está volviendo otra vez a consumir con productos innovadores como el pan de flores de guisante que tenemos aquí, de coloración azul o panes con cereales antiguos, que se habían perdido".

"Es muy importante comer buen pan"

"Es muy importante comer buen pan; el descenso del consumo del pan había sido brutal en los últimos años, y el que se consumía era bastante peor que el de hace años. Por eso esta nueva generación de panaderos teníamos que salir a cambiarlo todo, hemos dado un golpe a la situación y ahora mismo el consumo de pan está aumentando". Domi apuesta en su obrador, El horno de Vélez, por un pan de calidad no solo porque sabe mejor, también porque sea saludable.

La materia prima del pan de calidad es más cara que la del pan industrial: "Son cereales con poca productividad, de origen ecológico, su elaboración es de una dificultad tremenda... hablamos de microbiología donde actúan bacterias, levaduras... un solo grado de temperatura de error se da al traste todo".

"No sé cómo vamos a poder aguantar el tirón"

Así, explica que el precio de su pan en el obrador ha subido no solo por el precio de los cereales, que se están disparando, también por el precio de la luz: "Es una auténtica locura, ahora esperamos la tercera subida, no sé cómo vamos a poder aguantar el tirón, pero las cosas no nos las están poniendo fácil". Domi pide "ayuda" porque paga "casi un 50% más en electricidad": "Tremendo".

Sobre la continuidad de la saga familiar, Domi espera que sus hijos continúen con la vocación pese a la dureza del trabajo: "También te da mucha satisfacción".