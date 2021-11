José Ramón de la Morena: "No creo que haya tenido poder, pero siempre he llevado el puñal para defenderme"

'Ra, Ra, Ra'. La mítica sintonía de 'El Larguero' ha vuelto a sonar por una noche en la SER con la visita de José Ramón de la Morena a su casa cinco años después. Esta es la primera temporada en 32 años que De la Morena no está al frente de un micrófono en las noches de la radio española. Por primera vez, quienes se ponen el transistor en la mesilla antes de dormir o quienes la tienen encendida para escuchar el deporte mientras trabajan en horarios de madrugada, no están escuchando sus primicias, su complicidad, sus entrevistas, sus referencias a Bustillo.

¿Fue fácil tomar la decisión de dejar la radio después de cuatro décadas? ¿Qué tuvo más, éxito o poder? ¿Se arrepiente de algo? Dice que es feliz y que no echa de menos el micrófono, pero hoy ha hecho una excepción y ha venido a Hora 25 para hablar con Aimar Bretos.

Los titulares de la entrevista

"No echo de menos la radio, todavía no"

"Yo a la radio le he dado todo lo que tenía y más, nunca le he regateado nada"

"La radio me ha dado mucho más de lo que nunca soñé"

"No sé si la SER es una secta como nos acusaban, pero sí es una religión"

"Nosotros hemos hecho aquí en la SER tanta historia que lo llevas dentro"

"La noche de la muerte de Ernest Lluch es una de las peores que pasé"

"He intentado ser siempre buena persona, pero no lo he conseguido siempre"

"Yo no creo que haya tenido poder, pero siempre he llevado el puñal para defenderme"

"Me arrepiento de muchas batallas libradas, sobre todo porque han sido injustas y exacerbadas"

"Muchas noches hacía un programa tan malo que me decía 'soy un impostor, un día me van a descubrir y me van a echar'"

"Hay una España SERófila que es fiel porque ha visto que durante años se le ha dado calidad"

"No nos deberíamos empeñar en hacerle cirugía estética a la radio porque podemos convertirla en un monstruo, conviene envejecer con dignidad y naturalidad"

"Me he desintoxicado del fútbol"

"Me sigue gustando tanto como siempre, pero necesitaba desintoxicarme"