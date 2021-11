José Ramón de la Morena: "Intenté ser buena persona con todas mis fuerzas pero no siempre lo conseguí"

José Ramón de la Morena ha sido el gran protagonista del 'Hora 25' de este lunes. El periodista radiofónico ha sido entrevistado por Aimar Bretos en una conversación en la que De la Morena ha reflexionado sobre su paso por los micrófonos a lo largo de varias décadas.

En una entrevista tras superar en audiencia a José María García en 1995 José Ramón de la Morena era preguntado por sus aspiraciones tras convertirse en líder. "Ahora aspiro a seguir siendo el primero y siendo buena persona", decía entonces. Este lunes ha sido preguntado por ello. ¿Cumplió con lo dicho en esa entrevista?

"Lo intenté con todas mis fuerzas y no lo conseguí siempre. Siempre no fui buena persona", ha dicho un De la Morena que ha comenzado a compartir varias experiencias de la particular 'guerra' en las ondas entre García y él.

"Recuerdo que cuando empecé con 'El Larguero' Tomás Martín Blanco me dijo 'vas a empezar hacer esto, pero no quiero ni una pelea con García'. Le dije 'mientras él no me toque no se preocupe porque no habrá ninguna pelea'. Él dice 'te toque o no te toque', a lo que yo le dije 'no, si me toca no va a suceder porque he visto que siempre ha ido mal a todos los que se han callado. He visto aquí a todos que primero es un pescozón, luego es un empujón y luego es un tortazo. Usted me está diciendo que atraviese el canal sin un puñal, y yo un puñal voy a llevar siempre", relata el periodista. Esta fue la respuesta que recibió: "Pues entonces no durarás mucho".

Tras esta confesión, De la Morena ha explicado cómo fue el día en el que "le largan" de la Cadena SER. "Recuerdo la enganchada que tuve con Galdón (director general de la SER) que me dijo todos los disparates que había dicho el día anterior de García". Esa conversación va a más y termina con el periodista diciendo "si le parece le pido permiso a usted para decir lo que tengo que decir en 'El Larguero". De la Morena sigue: "Efectivamente, me largó", dice.

-¿Has conseguido ser buena persona?



"No puedo presumir de ser más valiente que nadie"

"Ahora hay mucha gente me dice que tenía cojones, muchas veces era osadía. No puedo presumir de ser más valiente que nadie, ni mucho menos. En esos momentos actuaba con osadía y con limpieza. Quería ser honesto", reconoce De la Morena al reflexionar sobre su forma de ser durante su carrera periodística.

Ha sido entonces cuando el entrevistado ha contado la anécdota del día en el que le pidieron leer un papel pidiendo perdón a José María García. "Bajo a una cafetería y sacan el papel que tengo que leer para que no me echen. Cada vez que lo leía se me caía...", explica.

"Me dijeron 'sube, haz el programa y veremos por dónde sale el sol mañana'. Subí, hice el programa y a la segunda ya me costó la calle", reconoce De la Morena, que zanja: "Esto se rehabilitó cuando Galdón salió de PRISA y yo volví a donde estás tú", le ha dicho a Aimar Bretos.