José Ramón de la Morena: "Me he desintoxicado del fútbol"

El director de 'El Larguero' durante 27 años ha vuelto a la Cadena SER para ser entrevistado por Aimar Bretos en 'Hora 25'. Una entrevista con una profunda carga emocional, en la que el periodista ha hablado sobre el presente y el pasado de la radio. De la Morena dejó los micrófonos a principios de este año para "recuperar momentos perdidos", después de una carrera profesional de 40 años. "No lo echo de menos, me siento sorprendentemente bien", ha señalado en un momento de la entrevista con el director de 'Hora 25'.

Sobre el fútbol, el periodista es rotundo: "Me he desenganchado. Me he desintoxicado. Me sigue gustando tanto como siempre, pero necesitaba desengancharme un poco. El fútbol lo vivía con un interés casi drogadicto y yo lo veía pensando en los oyentes. Era tal ensaladilla rusa de ideas que apenas disfrutabas el fútbol. Ahora esa presión se me ha quitado".

Acerca de su relación con el periodista de Onda Cero, Carlos Bustillo, José Ramón se sonríe y dice: "Con Bustillo sigo hablando, es un personaje muy especial. Es un castellano viejo de los que nunca sabes si sube o baja las escaleras. Son difíciles de ganar al mus, porque nunca sabes si van de verdad o de mentira".