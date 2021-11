"Se ha arrastrado por el campo, en Brasil no dan crédito": las dudas sobre el estado físico de Dani Alves

La 'Barra Libre' de SER Deportivos, con Francisco José Delgado, ha analizado la llegada de Dani Alves al FC Barcelona. Antonio Romero, Jordi Martí, Antón Meana y Miguel Martín Talavera han participado en el debate donde han subrayado que es "un bajonazo" la vuelta del lateral brasileño al conjunto azulgrana. "Con cualquier periodista que sigue el fútbol sudamericano te dice que Dani Alves está acabado, que ha dado un nivel paupérrimo", ha señalado Meana que ha puesto en duda el nivel al que llega el futbolista.

Antonio Romero: "Espero que el reconocimiento no sea muy exhaustivo con 40 años".

"Quiero saber si lo ha pedido Xavi a Laporta o si fue al revés".

"Escuché al presidente decir publicamente que en la próxima ventana el Barcelona estará en disposición de realizar grandes fichajes".

Antón Meana: "Si hablas con cualquier periodista que sigue el fútbol sudamericano te dice que Dani Alves está acabado, que ha dado un nivel paupérrimo. No sé si es un fichaje bueno, malo o regular porque no conozco el Barça tanto como para analizarlo. A poco que lees y preguntas dicen que es un exfutbolista, que es peor que lo que tiene el Barça ahora. Futbolísticamente dicen que es un desastre, que se ha arrastrado por el campo. En Brasil no dan crédito al fichaje".

Jordi Martí: "No le veremos jugar hasta enero. Mantengo incógnitas sobre su rendimiento deportivo".

"Si Xavi le ha fichado, tendrá algo en la cabeza para sacarle provecho a Dani Alves (...) para el vestuario va a ser una inyección de alegría".

"No se trata de hacer dos o tres fichajes, se trata de hacer un buen fichaje. Se pueden hacer fichajes si son cesiones".

Miguel Martín Talavera: "Si la reconstrucción del equipo pasa por tu lateral derecho de hace años, que está de vuelta...".

"Es un bajonazo, la llegada de Alves baja un poco las expectativas de la llegada de Xavi".

"Por el tema de lo que te va a dar en el vestuario de forma extradeportiva también es un bajonazo. El que la gente piensa que va a ser el líder natural, que es Xavi, se tiene que traer un socio para que cale su mensaje... entonces el líder ya chirría".