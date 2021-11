"Me refería a las vueltas de Messi e Iniesta con otras funciones dentro del club, no como futbolistas"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha hablado en el acto conmemorativo por los 50 años de la Peña barcelonista de Puigcerdà, antes del gran debut de Xavi Hernández al frente del banquillo culé ante el Espanyol en el derbi catalán. Analizó la actualidad blaugrana y desveló cuáles son sus sensaciones de cara al partido de esta jornada especial para el barcelonismo.

El derbi frente al Espanyol

"Soy optimista y pienso que ganaremos. (...) Desearíamos un resultado abultado todos los culés, pero mañana tenemos que ganar, hacer un buen partido y empezar esta nueva etapa, con Xavi de entrenador, que lo he visto magnífico en la rueda de prensa con los pies en el suelo, muy consciente de lo que representa el ser entrenador del FC Barcelona y muy consciente de la situación en la que se encuentra el equipo. Me da moral oir hablar a Xavi y verle entrenar, y tengo la sensación de que esto irá muy bien. Mañana tengo confianza en la victoria".

La lesión de Pedri

"Bueno, más que una recaída, sigue la evolución de su recuperación. No es una recaída. Desde el club consideramos que no debe precipitarse. Me han explicado que es lo que tiene en el músculo (...) la lesión al ser horizontal y parece ser que esto necesita más prudencia, es lo que me han contado a mí. Pienso que tiene lógica y el jugador va evolucionando bien, pero no se quiere forzar porque estas lesiones requieren paciencia y el tiempo necesario de recuperación".

Xavi debuta contra el Espanyol como hizo Cruyff como entrenador

"Este dato no lo conocía y ojalá sea el destino. Xavi es heredero de Cruyff igual que lo ha sido Guardiola, igual que lo ha sido Rijkaard, evidentemente evolucionado. Es bonita esta coincidencia, ojalá sea el destino. Estoy convencido de que será un gran entrenador y un entrenador de referencia. Ahora empieza, pero estoy seguro de que hará historia".

La vueltas de Messi e Iniesta al Barça

"En una rueda de prensa en la que se hacen muchas preguntas, pues si estos jugadores volverán al Barça. Ellos mismos han dicho que querrían volver al Barça, ya no hablo como jugadores, hablo como técnicos... y ellos se han pronunciado en este sentido, públicamente además. No se puede descartar que vuelvan al Barça. ¿Que vuelvan como jugadores? Esto no parece que se pueda dar y cada uno de ellos tienen contrato en vigor, y mi respuesta era más en el sentido de que volverían al Barça con otra función, pero bueno nunca se sabe".

Fin del patrocinio de 'cryptoexchange' por acusaciones de fraude

"No queremos prejuzgar, pero solo el hecho que estas informaciones pudieran afectar a la reputación del Barça... El Barça está por encima de todos, lo vimos incluso con la continuidad de Messi, incluso por encima del mejor jugador del mundo. Con Koeman también tuvimos que poner al club por delante y ahora mismo sigue siendo un mito del club. Lo que hemos hecho es acabar esta relación con el proveedor".