Canciones de noviembre: Lana del Rey, Beach House, Leo Mateos, Ricci Nostra, Soleá Morente, Tori Amos...

A lo tonto, a lo tanto, Abel Caballero ya ha encendido las luces de Navidad y estamos a un tris de sufrir el ataque indiscriminado de los villancicos. El tiempo pasa rápido y, por alguna razón que desconocemos, este final de año se ha vuelto muy country. Muchas de las canciones que más nos han gustado este mes parecen proceder —literal o espiritualmente— de las carreteras solitarias del medio oeste de EEUU. Eso y un poco de lo que siempre nos gusta, claro...

A nuestra playlist Chinchetas 2021 de Spotify le acabamos de añadir temazos de Beach House, Tori Amos, Lana del Rey, Leo Mateos, Ricci Nostra, Vera Fauna, Parquet Courts, Soleá Morente, Hamilton Leithauser, Maria Rodés y La Estrella de David. Pero cada mes añadimos 10 nuevas canciones y mucho de lo mejor del año, que ya está a la vuelta de la esquina, está ahí metido. ¡Suscríbete!

Superstar (Beach House)

¿Qué vamos a decir de Beach House si ya está todo dicho? ¿Cómo vamos a destacar un temazo de una de las mejores bandas de dreampop de este planeta si ya han sacado lo mejor que podían sacar? Oh, no, espera... un temazo salvaje de Beach House apareció. Y Superstar opta a canción del año. Pues sí, señores, lo han vuelto a hacer. El dúo de Baltimore sigue dando pasos hacia la luminosidad, como ya iniciaron en '7' con un componente orquesta que ha venido para quedarse, con una canción que habla de ruptura con referencias celestiales: "When you were mine, we fell across the sky (Cuando tú eras mío, caímos por el cielo)". Una vuelta que te hace regresar a todos sus magníficos discos. Y así estamos, volando.

Virginia Beach (Hamilton Leithauser & Kevin Morby)

Que dos genios se junten no siempre garantiza un resultado genial, pero en este caso —¡celebrémoslo!— sí ha sucedido. El que fuera líder de The Walkmen ha sacado ya tres discos en solitario. Trabajos con los que se ha ido alejando del indie rock más guitarrero para acercarse a Bob Dylan o Johny Cash. Un tránsito hacia el folk en el que tarde o temprano tenía que cruzarse con Courney Barnett, Kurt Vile, Waxahatchee... o Kevin Morby, y que ya está siendo muy fructífero: versiones mutuas, una gira juntos... Su objetivo con Virginia Beach era evocar los clásicos que hablan de ciudades por las que nadie pasa. Han logrado mucho más que eso.

Voy temblando (Vera Fauna)

Los sevillanos Vera Fauna ya nos encantaron con su primer disco Dudas y flores y nos contaron todos sus entresijos en los micrófonos de Fuego y Chinchetas. Esto fue poco antes de que el coronavirus hiciera presencia en nuestra vida y ahora, casi dos años después, van sacando poquito a poquito lo nuevo de su segundo flamante disco. Primero lanzaron un tema con la colaboración de Kiko Veneno (casi na') y en este mes han lanzado Voy temblando. Una canción que desde el título muestra ese tembleque que te produce acudir a la cita con la persona que te gusta. "Por la calle Rodrigo pa' verme contigo voy temblando", canta la inconfundible voz de Kike Suárez, que pese a que dicen que están buscando nuevos caminos en su sonido, sigue siendo muy reconocible el sonido vera fauno (que nos envelesó) en la primera canción de amor que escriben a una persona. Ya fue Sevilla, sus calles y los sentimientos de ansiedad, ahora toca darle a la patata.

Speaking With Trees (Tori Amos)

Un chispazo de genialidad lo puede experimentar casi cualquiera (por suerte), pero Tori Amos publicó dos de los mejores discos de la década de los 90... y aquí sigue 30 años después. Nadie se acuerda ya de la Santísima Trinidad de la música alternativa que, según la prensa de entonces, formó junto a Bjork y PJ Harvey. ¡Ni falta que hace! A Tori Amos siempre se le ha dado muy bien la catarsis musical y las 11 canciones de Ocean to Ocean, su decimosexto álbum en solitario, son fruto del dolor, el miedo y la incertidumbre de dos años de pandemia. Nuestra preferida es Speaking With The Trees, un tema en el que resuenan ecos de la guitarra de Mike Oldfield y atmósferas épicas de Enya. Según ella ha misma ha contado, tras la pérdida de su madre necesitaba encontrar respuestas en la naturaleza y, aunque no sabemos si las ha encontrado, su búsqueda es muy reconfortante.

Fe ciega (Soleá Morente)

Soleá Morente publica Aurora y Enrique, un disco en el que rinde homenaje a la historia de amor que vivieron sus padres con el sonido de Beach House o Sufjan Stevens entre otros. Parece muy loco poder juntar a Enrique Morente y The War on Drugs en una misma canción, pero su hija lo consigue en un excelso tema titulado Fe ciega, donde también cuela una referencia a Manzanita. Un tema que se sumerge en el recuerdo y al factor espiritual al que tanto nos evoca la familia del Sacromonte de Granada. "¿Cómo sobrevivir si todo lo que tengo me recuerda a ti?", es el estribillo que no se te quitará de la cabeza. Un disco que nos lleva desde Aurora hasta Enrique y que cuenta con las colaboraciones de Isa Cea de Triángulo de Amor Bizarro, Marcelo Criminal y su hermana Estrella Morente. Disco de obligada escucha.

If You Lie Down With Me (Lana Del Rey)

Le das una nota de piano y te devuelve una melodía tan cautivadora que se te mete en la cabeza y no te suelta. Lana del Rey abre la boca y el tiempo se detiene. Consigue que lo difícil parezca fácil y lo hace, además, con una elegancia asombrosa, como de otra época. Pero es que, encima, como ya hizo Taylor Swift en 2020, ha publicado dos grandes discos en menos de un año: Chemtrails Over The Country Club y, ahora, Blue Banisters. Tras la habitual cascada de adelantos podía parecer que ya habíamos escuchado lo mejor, pero no: Elizabeth Woolridge Grant se había guardado la irresistible If You Lie Down With Me, una canción escrita hace años junto al que fuera su pareja, el músico escocés Barrie-James O'Neill.

Angélica (Leo Mateos)

Nostálgicos de Nudozurdo, pónganse en posición. El que fuese líder de la ya banda de culto nacional regresa en solitario con su primer disco Demasiado bellos para ser esclavos, un trabajo en el que seguimos encontrando muchos tintes que recuerdan al grupo que puso hace tres años el punto y final (al menos por le momento) tras la gira de Voyeur Amateur. Como ya hiciese Quique González con Charo, Sidonie con Sylvia y hasta Love of Lesbian con Marlene, la vecina del Ártico, Leo Mateos ha encontrado en Angélica a una mujer para reflejar la alocada vida de Madrid pasando por Chueca, La Latina, Huertas y recorriendo la capital en Bicimad. Todos tenemos una Angélica en nuestra vida que fuera de su educada pose en el curro muestra su lado más compulsivo. "Su peor momento del día es cuando se despierta, en sus fiestas todo el mundo abre sus puertas", dice Leo Mateos en un trabajo que no rompe para nada con su pasado y que nosotros, amantes de su antigua formación, celebramos.

Ayer nomás (Ricci Nostra)

Detrás del exótico nombre Ricci Nostra se esconde Santiago Cayrol, un joven argentino asentado en Barcelona que, sin hacer mucho ruido, ya ha publicado dos discos. El último, La maldición del amarre, contiene algunas de las mejores canciones pop de este año: Y ya, Soltémonos, Fugaces... Estribillos en los que se adivina un gran talento para componer y que además envuelve de estructuras mutantes que te mantienen enganchado a lo largo de toda la canción. Ayer nomás es un buen ejemplo. Empieza bajonera, evoluciona arrastrada por los coros... y acaba de forma totalmente distinta. Un placer inesperado que nos hace pensar en El Mató A Un Policía Motorizado, pero también en las guitarras de Los Rodríguez.

Walking at a Downtown Pace (Parquet Courts)

Que Parquet Courts es una de nuestras bandas internacionales favoritas es una obviedad, que los estadounidenses solo saben hacer discazos, es otra. La banda de post-punk acaba de lanzar Sympathy for Life, un trabajo donde todos han puesto la lupa ya que parecía inalcanzable el nivel mostrado en Wide Awake!. Sin alcanzar las cotas más altas con las que hicieron cumbre en 2018, la banda neoyorquina muestra un trabajo muy a la altura de las expectativas con un sonido que se acerca más al pop (que incluso ha hecho rabiar a sus fans) pero que no le hace perder la esencia. Recuerdos de Talking Heads y una fiesta parecida a la de Primal Scream, Walking at a Downtown Pace se acerca a esa dirección que el cuarteto tomó con su brillante anterior trabajo que entró (sin dudarlo) en el top 5 de lo mejor de Fuego y Chinchetas de aquel año.

Venga va (Maria Rodés y La Estrella de David)

En el indie español ya hay unos cuantos duetos chico-chica memorables: Zahara y Martí Perarnau, El Columpio Asesino, La Buena Vida, Carolina Durante y Amaia, Doble Pletina, Chistina Rosenvinge y Nacho Vegas... Pero Contigo, el nuevo disco de Maria Rodés y David Rodríguez, ha entrado directamente en el top 10 del género. Un álbum sorprendentemente folk —ante la duda, un poco más de banjo— en el que han contado con la producción de Sergio Pérez (Svper, Joe Crepúsculo) y que, al combinar dos voces tan distintas con un tipo de arreglo que todos llevamos en el subconsciente, engancha a la primera. Eso y que tiene temazos, claro. Un mundo ideal, Zombi... o Venga va, con una divertida alusión al festival de Eurovisión.