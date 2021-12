Carlos Boyero incluiría 'Fue la mano de Dios' de Sorrentino entre las 5 mejores películas del año

El lunes conocimos la lista de los nominados a los premios Goya 2022. ‘El buen patrón’ se llevó el récord de nominaciones de la historia de estos galardones con 20 nominaciones, seguida por 'Maixabel' con 14. Almodóvar y sus 'Madres paralelas' se sitúan con 8 nominaciones, pero no consigue dos de las nominaciones clásicas en las películas del director manchego: la de mejor guion original y la de mejor banda sonora. A nuestro crítico le parecen “justas” estas nominaciones.

“Es una película inteligente y divertida. Tiene una cosa excepcional, que vamos a recordar siempre, que es la interpretación de Bardem. El guion es muy bueno, pero lo de Bardem es punto y aparte, es una de esas interpretaciones que quedan para la posteridad”, recalca Boyero.

Además, el crítico ha conocido que los creadores de ‘Gora automatikoa’, película nominada al Goya a mejor película de animación pensaron en él para interpretar un papel. “Hubiera sido la inmortalidad aparecer como un dibujo animado”, dice el crítico. Aunque no llegaron ni a planteárselo, Boyero afirma que si hubieran “congeniado” quizá lo hubiera hecho. “La idea de la película me hace mucha gracia”, ha sentenciado.

‘El amor en su lugar’: “No me llega, me desinteresa un poco”

La nueva película de Rodrigo Cortés, director de ‘Buried’, llega a los cines este viernes. Cuenta la historia de un grupo de actores judíos que, en una helada noche invernal, interpreta una comedia musical. Los espectadores ríen y se emocionan, olvidando por un momento su difícil situación. Entre bambalinas, los actores se enfrentan al dilema de llevar a cabo una fuga después de la función.

El amor en su lugar Duración 103 min. Dirección Rodrigo Cortés Guión Rodrigo Cortés, David Safier. Obra: Jerzy Jurandot Reparto Clara Rugaard, Ferdia Walsh-Peelo, Magnus Krepper, Freya Parks

Pero al crítico esta película, que de entrada piensas “qué curiosa”, la ha encontrado “fría”. “Tengo la sensación de que le falta esa comunicación con el espectador. No me llega, me desinteresa un poco”, asegura.

“Lo lamento porque Rodrigo Cortés hizo una película que a mí me parece extraordinaria: ‘Buried’. Esa me gustó mucho, pero con otras pelis suyas me resulta complicado entrar”, comenta Boyero, que a raíz de una anécdota de esta película, ha contado una situación que vivieron con él y Carles Francino con el director hace unos años: se quedaron encerrados en un ascensor en Valladolid Rodrigo Cortés, Carlos Boyero y Carles Francino.

‘Fue la mano de Dios’: “Me parece muy bonita”

“Me preguntaban esta mañana si daba la lista de las 10 mejores películas. Me parece una lista exagerada. Me cuesta encontrar cinco y digamos que esta es una de esas cinco. Es una película muy bonita”, es lo primero que dice Boyero sobre lo nuevo de Paolo Sorrentino.

Fue la mano de Dios Duración 130 min. Dirección Paolo Sorrentino Guión Paolo Sorrentino Reparto Filippo Scotti, Toni Servillo, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo

‘Fue la mano de Dios’ llega el viernes a las salas y el director de ‘La gran belleza’ vuelve a Nápoles, a la ciudad que le vio nacer, para contar su historia más personal. La historia de su propia adolescencia.

“Sorrentino hace memoria de su familia. Abundan los disparates, el misterio y cierta magia. Es un tipo distinto, con una personalidad tan luminosa, tan imaginativa. Cuenta por qué desde muy temprano, con 15-16 años tenía claro que quería hacer cine. Además, Nápoles es una ciudad muy exótica. Tiene encanto esta película. No es lo mejor que ha hecho Sorrentino, pero hay que seguirle la pista siempre”, sentencia el crítico.