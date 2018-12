Las razones para no suspender la exhumación de Franco: "Estamos en un procedimiento no concluso"

Los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo para no suspender de forma cautelar el proceso de exhumación de Franco pasan por explicar que es un proceso todavía en marcha y que la extracción de los restos del dictador, de hecho, todavía no ha sido acordada: "Estamos en un procedimiento no concluso", explican.

Son los argumentos del auto de la sección cuarta de lo contencioso-administrativo que rechaza la petición de medidas cautelares realizada por varios nietos del dictador y cuyo resultado ya fue hecho público hace unos días.

Los magistrados explican que la familia del dictador ha recurrido un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre que no firma la exhumación, sino que da continuidad al procedimiento con varios pasos todavía por dar: "El acuerdo recurrido no implica por sí mismo la exhumación de los restos de Francisco Franco Bahamonde ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso", explican.

El auto, como ya se hizo público hace unos días, explica que la exhumación efectiva tendrá que venir de otro acuerdo del mismo Consejo y que ese acuerdo también podrá ser recurrido por la familia. En ese caso, recuerdan, Franco no abandonará Cuelgamuros hasta que el Supremo lo diga: "No podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto", explica.

Voto particular

El escrito del Tribunal Supremo cuenta con un voto particular de uno de los magistrados de la sección, Segundo Menéndez, que apuesta directamente por la inadmisión a trámite del recurso de la familia Franco al entender que recurrieron "un acto no susceptible de impugnación".

Para este magistrado el recurso no merecía ser estudiado ya que el acuerdo que cuestiona la familia Franco "no resuelve sobre el traslado de los restos mortales", "no decide directa o indirectamente el fondo del asunto" y "no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento, sino todo lo contrario".