Dani García: "El único que me ha regañado ha sido Juan Mari [Arzak]"

Dani García ha sacudido el mundo de la cocina con su controvertida decisión de cerrar su restaurante con tres estrellas Michelin, pocos días después de haberlas conseguido. Pero la decisión, según ha contado en Hora 25, se gestó hace tiempo.

"Hace tres años me senté con mis socios en una de nuestras reuniones semanales y les dije que quería crecer, pero que necesitaba tiempo porque con un restaurante con dos estrellas Michelin que, además, aspiraba a tres, era difícil. Les dije que quería llegar a tres y retirarme. Pero lo dije en serio y he cumplido mi palabra".

El cocinero andaluz ha asegurado que, si no hubiera conseguido la tercera estrella, no habría tomado la decisión de cerrar el restaurante. "Necesitaba llegar a lo máximo, aunque fuese creciendo más lentamente. Si no, seguiríamos creciendo como hasta ahora. Abriendo un restaurante al año".

La decisión de Dani García recuerda a la de otras figuras que, en distintas disciplinas, han optado por apartarse justo después de llegar a la cima: Guardiola, Zidane... "Empecé a buscar casos similares y el que más me gustó fue el de Nico Rosberg, que después de ganar el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 dijo que ya no quería más porque el corazón le pedía hacer otras cosas".

El chef marbellí dice sentirse "muchísimo más ligero" y asegura que el hecho de poder viajar tranquilamente sin tener que estar todo el rato pendiente del teléfono supone un gran alivio. "Es muy duro colgar un Story desde Bangkok y que alguien te responde que siente una gran decepción porque esta noche va a ir a tu restaurante y tú no vas a estar. Al final sientes que decepcionas a todo el mundo".

El chef ha explicado también que a su madre le ha costado mucho entender la decisión, pero que después de explicárselo a su equipo, a los responsables de la Guía Michelin y a la gente de Marbella, las mayores críticas le han llegado desde el País Vasco: "El único que me ha regañado ha sido Juan Mari Arzak".

Dani García no descarta retomar su proyecto de alta cocina, pero pone como condición dar con un formato en el que se sienta más cómodo. "No se alcanza la perfección dando de comer a 30 personas a mediodía y 40 por la noche. Encontrar las 70 mejores cigalas todos los días es muy complicado".