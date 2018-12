Dani García anuncia el cierre de su flamante tres estrellas Michelin

Dani García acababa de entrar en el exclusivo club de los restaurantes con tres estrellas Michelin, pero ya ha anunciado su salida. El cocinero malagueño ha desvelado la exclusiva en una entrevista concedida a La Vanguardia. Cerrará su restaurante en octubre de 2019, poco antes de la presentación de la Guía Michelin 2020, y transformará el local en un steak house en el que las hamburguesas asumirán el protagonismo que ahora tienen los platos de alta cocina.

La sorprendente decisión de Dani García, de todas maneras, llevaba tiempo macerándose. Minutos después de ponerse por primera vez la chaquetillas con tres estrellas, en la gala de Michelin celebrada en Lisboa, hizo esta reflexión ante el micrófono de la Cadena SER: "Para mí la palabra cocina no engloba solo a la alta cocina. En nuestra empresa la alta cocina es solo un 10 % de lo que hacemos. Un 90 % de mi tiempo, pero solo un 10 % de la facturación. Lo demás es ir hacia un público que cada vez me interesa más, y no por una cuestión de volumen. ¡Es que me interesa! Llevo 20 años haciendo alta cocina y me apetece cocinar para ese tipo de público. Hay un campo enorme por explorar y por mejorar".

Dani García explica ne la entrevista concedida a La Vanguardia que, tras varios fracasos empresariales, su asesor Juan Manuel Toro le preguntó "qué quería ser en la vida" y él respondió que quería "ser feliz", algo que no era incompatible con el dinero ni con el hecho de ser "responsable" con su familia.

Mantener abierto un tres estrellas Michelin mientras él se centra en otros proyectos, como el nuevo programa diario que va a estrenar en TVE, sin embargo, sí le suscita reparos: "No podía hacerlo porque no me sentiría a gusto ni fiel a lo que se merece ser un tres estrellas y a lo que la guía te da, eso lo tengo clarísimo. Y en algún momento hemos pensado en cómo poder cumplir esos sueños siguiendo con el tres estrellas pero hay algo que no encajaba. Sí encaja en el plan de negocio, es obvio que seguir con tres sería la bomba, pero no encaja ni en mi cabeza ni en mi corazón", explica en la entrevista concedida a La Vanguardia.

Dani García también ha anunciado la apertura de su restaurante Lobito de Mar en Madrid. Una decisión con lo que él describe como "una revolución en la mitad de la pirámide" que permitiera subir el nivel de los restaurantes de 20 o 30 euros.