PP y Vox, más cerca de desbloquear la situación en Andalucía

Los populares han estado este miércoles dos horas reunidos con Vox. A contrarreloj, han presentado un documento alternativo. Se trata de una propuesta con otras medidas a las planteadas por la formación de Santiago Abascal, que el martes calificaron de "inaceptables".

En el PP cuentan que hay aspectos económicos en los que coinciden y aseguran que no se recogerán iniciativas polémicas. Algo que se podrá comprobar cuando el texto se distribuya. Por el momento, este no se conoce. Quieren ser cautelosos. No desean que nada dinamite el pacto en el último minuto.

Comentan que las negociaciones "van bien" y que esperan que esta tarde haya acuerdo. Pero todavía hay que esperar. Las conversaciones se han trasladado a Sevilla. Allí se reunirán primero con Ciudadanos y luego con Vox.

La idea es que, antes de cerrarlo todo, el partido de Albert Rivera dé el visto bueno. Y confían en que el jueves Juan Manuel Moreno cuente con el apoyo de ambas fuerzas políticas para, por fin, ser investido presidente de la Junta el próximo 16 de enero.