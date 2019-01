Ferran Adrià ha anunciado en Madrid Fusión la reapertura del espacio que (hasta 2011) fue elBulli, pero no como restaurante sino como laboratorio expositivo y de creación. El nuevo proyecto se llamará Elbulli1846 (en honor al número de platos creados en el restaurante de Cala Montjoi) y contará con un equipo de investigación volcado en diferentes facetas gastronómicas. Adrià, de hecho, ya ha anunciado tres convocatorias para reclutar investigadores.

Ferran Adrià reabre elBulli, pero no como restaurante, y reivindica que los cocineros ya no son vanguardia ("¿Durante 25 años? ¿Estáis locos o qué?"). El futuro, dice, pasa por "el conocimiento" #REALEMF19 pic.twitter.com/sV8KrEU798 — Gastronomía (@GastroSER) 28 de enero de 2019

Pero la vuelta de Ferran Adrià a la primera línea, que había generado una gran expectación en el Palacio de Congresos de Madrid, llega acompañada también de otros tres proyectos en los que lleva 8 años trabajando: la Bulligrafía (un archivo-museo de elBulli), el método pedagógico Sapiens y el elBulliDNA, con miles de documentos disponibles en internet. De volver a cocinar menús degustación, sin embargo, nada de nada.

"Hay una generación de cocineros y cocineras increible", ha explicado Adrià sobre el escenario de Madrid Fusión. "Creamos un paradigma brutal. Se cambió la perspectiva de la gastronomía. Eso no es un farol. Pero ya no somos vanguardia, ¡qué os olvidéis! La vanguardia no dura 25 años. ¿Estamos locos o qué? Hay que cambiar el discurso. El país que lidere el conocimiento de calidad va a ser el que gane".

La gran apuesta de Ferran Adrià, considerado como uno de los mejores cocineros de la historia, es el conocimiento. Por eso, según ha explicado, lleva 8 años investigando, recopilando material y organizándolo. Su proyecto digital, en cuya eleboración han participado historiadores, científicos y cocineros, entre otros, ofrecerá la posibilidad de consultar cientos de obras de cocina centenarias.

Adrià ha vuelto a Madrid Fusión más como analista-gurú que como cocinero. "Hay un estudio de KPMG que dice que la gastronomía tiene un impacto del 23 % en el PIB. ¿Sabéis lo que es esto? Es un sector económico increible. Pero vamos a un mundo más real. ¿Sabéis cuánto dinero movéis? ¡10.000 millones de euros! Esto es un sector económico de calidad".

El chef de L'Hospitalet de Llobregat no ha concretado la fecha exacta de la reapertura de elBulli, pero sí ha explicado que el anuncio se ha demorado8 años porque para la reforma que finalmente se ha ejecutado han sido necesarios cuatro proyectos arquitectónicos distintos.