Los cinco argumentos del fiscal que estarán presentes durante todo el juicio al procés

El fiscal Javier Zaragoza -uno de los cuatro fiscales del caso- cargó con dureza contra los alegatos de las defensas en la segunda jornada del juicio al procés. Se mostró claro y contundente a la hora de defender los motivos que han sentado en el banquillo a los doce acusados y se esforzó en aclarar que este proceso no tiene nada que ver con ideologías políticas: "Este es un juicio en defensa de la democracia española. Es un juicio en defensa del orden constitucional", sentenció.

"No es el independentismo lo que se enjuicia, no es el proyecto político soberanista el objeto de este proceso, son los gravísimos hechos que acaecieron particularmente en los meses septiembre y octubre de 2017 el objeto de este enjuiciamiento", detalló, y lo argumentó con varios ejemplos: "Los acusados llevan años defendiendo este proyecto político independentista, se han convocado movilizaciones ciudadanas multitudinarias y, que yo sepa, o que sepa el Ministerio Público, no se les ha perseguido ni se les ha enjuiciado ni se les ha encausado ni han sido detenidos ni han sido arrestados".

Por todo ello, Zaragoza considera que "no parece de recibo culpar al Estado de una supuesta falta de diálogo como factor desencadenante o como factor que aboca irremediablemente a ese proceso unilateral de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada que, afortunadamente, fue neutralizada".